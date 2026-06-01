Η θέση του επιτελικού μέσου αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να επιλύσει ο Αρης στο πλαίσιο του φετινού μεταγραφικού σχεδιασμού.

Παράλληλα, όμως, πρόκειται και για μια εκκρεμότητα που μεταφέρεται από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς η ομάδα δεν κατάφερε να διαχειριστεί αποτελεσματικά το κενό που άφησε η αποχώρηση του Μανού Γκαρθία.

Παρότι έχει περάσει ενάμισης χρόνος από την αποχώρηση του Ισπανού άσσου για το MLS, οι «κιτρινόμαυροι» εξακολουθούν να αναζητούν τον ποδοσφαιριστή που θα μπορέσει να καλύψει επάξια το δημιουργικό του αποτύπωμα ή έστω να προσεγγίσει την προσφορά του στον αγωνιστικό χώρο.

Τρεις παίκτες αποκτήθηκαν για αυτό τον λόγο πέρυσι και αρκετοί δοκιμάστηκαν στη συγκεκριμένη θέση, όπως οι Μορουτσάν, Γένσεν, Μισεουί, Γαλανόπουλος, Ράτσιτς και Πέρεθ. Ωστόσο κανείς δεν κατάφερε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του ρόλου ή να προσφέρει έστω μερική από επιρροή που είχε ο Ισπανός μέσος πριν αποχωρήσει τον Ιανουάριο του 2025 για το MLS και την ομάδα του Κάνσας.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο Αρης θα κινηθεί για την απόκτηση ποδοσφαιριστή στη συγκεκριμένη θέση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στο πλαίσιο της αναζήτησής του έχει εξετάσει διάφορες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του Χόρχε Πόμπο, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει σε κάποια επαφή, καθώς ο Ισπανός βρίσκεται περισσότερο στη λίστα των εναλλακτικών επιλογών.

Η επιλογή του νέου επιτελικού μέσου συγκαταλέγεται στις πιο κρίσιμες αποφάσεις της φετινής μεταγραφικής περιόδου. Για τον λόγο αυτό οι άνθρωποι του Αρη δεν σκοπεύουν να κινηθούν βιαστικά, επιδιώκοντας να εντοπίσουν την καλύτερη δυνατή λύση. Στόχος είναι η απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να κάνει τη διαφορά στο παιχνίδι της ομάδας, θα βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία και, ιδανικά, θα διαθέτει και σημαντικές προοπτικές μεταπωλητικής αξίας. Τόσο για να βοηθηθεί η ομάδα αλλά και για να ρίξει φως και να διώξει τη… σκιά του Μανού Γκαρθία που παραμένει απλωμένη πάνω από το «Κλεάνθης Βικελίδης».