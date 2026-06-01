Ανησυχία προκαλούν οι πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Insa για την κυριακάτικη Bild. Όπως προκύπτει, το 70% των ερωτηθέντων θεωρεί πιθανό στις εκλογές του Σεπτεμβρίου στη Σαξονία-Άνχαλτ να εκλεγεί ο πρώτος πρωθυπουργός κρατιδίου από την ακροδεξιά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η εκτίμηση αυτή συνδέεται με τη σημαντική άνοδο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), η οποία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, συγκεντρώνει ποσοστό 41% στο συγκεκριμένο κρατίδιο. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει στο κόμμα σαφές προβάδισμα έναντι των πολιτικών του αντιπάλων.

Η πιθανότητα εκλογής ακροδεξιού πρωθυπουργού θεωρείται εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ενδέχεται να ανατρέψει ισορροπίες δεκαετιών στη γερμανική πολιτική σκηνή. Παράλληλα, θα μπορούσε να αμφισβητήσει το λεγόμενο «δημοκρατικό τείχος» που έως σήμερα απέκλειε κάθε συνεργασία των παραδοσιακών κομμάτων με την AfD.

Το κόμμα της ακροδεξιάς επενδύει πολιτικά στο σύνθημα ενός «νέου γερμανικού πατριωτισμού» και στην ανάγκη «υπέρβασης του παρελθόντος», επιχειρώντας να διευρύνει την απήχησή του σε ευρύτερα τμήματα του εκλογικού σώματος.

Την ίδια στιγμή, η δημοσκόπηση καταγράφει προβλήματα και για τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς. Το 41% των πολιτών θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην καγκελαρία πριν από τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές, γεγονός που καταδεικνύει την πίεση που δέχεται η κυβέρνηση και την αυξανόμενη δυσαρέσκεια ενός μέρους της γερμανικής κοινής γνώμης.