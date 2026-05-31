Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στη Σβέρνιτσα (Zvërnec) της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Στο επίκεντρο της έντασης βρέθηκε η κατασκευή μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα ομογενή και την άμεση παρέμβαση της Αθήνας.

Άμεση αντίδραση και αυστηρό μήνυμα από το ελληνικό ΥΠΕΞ

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε ακαριαία, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του και ζητώντας από τις αλβανικές αρχές την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και την απόδοση ευθυνών.

Η ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες παραστάσεις διαμαρτυρίας, ενώ παράλληλα μερίμνησε για την παροχή προξενικής και ιατρικής βοήθειας στον τραυματισμένο ομογενή.

View this post on Instagram A post shared by CNA.al (@cna.lajme)

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών συνέδεσε ευθέως το περιστατικό με την ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής χώρας, σημειώνοντας ότι η συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο και η προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την Αθήνα, έχει καταγραφεί μια πρώτη, αρχική ανταπόκριση από την αλβανική πλευρά.

Το χρονικό της σύγκρουσης και οι καταγγελίες για βία

Οι ταραχές ξέσπασαν στην τοποθεσία Νταλάνι, όπου οι κάτοικοι αντιδρούν στα σχέδια της εταιρείας Zvërnec South Adriatic Development. Οι διαδιαδηλωτές υποστηρίζουν ότι η τουριστική επένδυση θα επιφέρει ανεπανόρθωτη καταστροφή στο οικοσύστημα Pishë Poro–Narta, το οποίο αποτελεί μία από τις πιο ευαίσθητες οικολογικά ζώνες της Αλβανίας.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν οι συγκεντρωμένοι ήρθαν στα χέρια με την ιδιωτική ασφάλεια του εργοταξίου. Ο επικεφαλής του χωριού, Κοστάκ Κονομί, κατήγγειλε τη βίαιη συμπεριφορά των σεκιούριτι, αναφέροντας στο reporter.al ότι ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε σοβαρά στο λαιμό και έχασε τις αισθήσεις του.

View this post on Instagram A post shared by Citizens.al (@citizens.al)

Παράλληλα, οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει σκηνές έντασης και έναν άνδρα να σύρεται στο έδαφος, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο παρέμειναν θεατές, χωρίς να παρέμβουν για να εκτονώσουν την κρίση.

Τι απαντούν Αστυνομία και Εταιρεία

Από την πλευρά της, η αλβανική αστυνομία παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή, αποδίδοντας την ευθύνη στους διαδηλευτές. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, μια ομάδα ατόμων επιχείρησε να παραβιάσει και να καταστρέψει τον φράχτη του εργοταξίου.

🇦🇱 Led by environmental activists, Alhanian residents protested against construction in the Zvernec area. Protesters said the area is protected Albanian land and does not belong to Trump or Jared Kushner. Kushner’s company received permission from the Albanian government as a… pic.twitter.com/H08OlbqaTX — kos_data (@kos_data) May 28, 2026

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον τραυματία με τα αρχικά Ε.S., σημειώνοντας ότι υπέστη σωματικές βλάβες κατά την απομάκρυνσή του από τους ιδιωτικούς φρουρούς, αφού είχε εισβάλει παράνομα στον χώρο.

Για το συμβάν έχουν ήδη κινηθεί νομικές διαδικασίες εις βάρος δύο υπαλλήλων της ιδιωτικής ασφάλειας, αλλά και 15 διαδηλωτών.

Τέλος, η κατασκευάστρια εταιρεία επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από τις κατηγορίες περί βίας. Σε ανακοίνωσή της, περιορίστηκε στο να καταδικάσει τις επιθέσεις κατά της ιδιοκτησίας της, κάνοντας λόγο για προσπάθεια παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης.