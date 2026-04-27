Τραγωδία σημειώθηκε στην Ιστιαία στην Εύβοια, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε, ανετράπη μέσα σε δασική περιοχή, ανάμεσα στις Μηλιές και τις Αγδινές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το evima.gr, ο γεωργικός ελκυστήρας κινείτο σε δύσβατο έδαφος, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του και ανατράπηκε, καταπλακώνοντας τον οδηγό. Το δυστύχημα συνέβη σε απομονωμένο σημείο, γεγονός που καθυστέρησε την παροχή βοήθειας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, που παραμένει συγκλονισμένη από τον αιφνίδιο χαμό.

Τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.