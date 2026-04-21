Θρήνος στη Μεσαρά, έπειτα από δύο θανατηφόρα δυστυχήματα με τρακτέρ που σημειώθηκαν σε Σοκαρά και Καπαριανά στην Κρήτη, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν.

Θανατηφόρο ατύχημα στον Σοκαρά

Στην πρώτη περίπτωση, ηλικιωμένος άνδρας από τον οικισμό Σοκαρά έχασε τη ζωή του όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, μετέβη στον στάβλο για να φροντίσει τα ζώα του.

Κατά την αποχώρησή του, το τρακτέρ που χρησιμοποιούσε φέρεται να έσβησε σε κατηφορικό σημείο και να τέθηκε ξανά σε κίνηση χωρίς έλεγχο. Το όχημα κατέληξε σε ρυάκι, παρασύροντας και τραυματίζοντας θανάσιμα τον άτυχο άνδρα.

Δεύτερο δυστύχημα στα Καπαριανά

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Καπαριανά, όπου ένας ακόμη άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε αμπέλι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στύλος υποχώρησε και τον τραυμάτισε σοβαρά. Την ίδια στιγμή, το τρακτέρ που χειριζόταν συνέχισε ανεξέλεγκτα την πορεία του, προκαλώντας του επιπλέον τραυματισμό στο κεφάλι. Παρά την άμεση διακομιδή του και τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Έρευνες των αρχών

Τα δύο δυστυχήματα έχουν προκαλέσει έντονη θλίψη στις τοπικές κοινωνίες, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα τραγικά περιστατικά.