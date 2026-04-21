Σε τέσσερις άξονες βασίζεται το πλαίσιο των πρόσθετων μέτρων οικονομικής στήριξης προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Οπως τόνισε ο υπουργός, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με ευρωπαϊκές διαστάσεις και δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη και καθυστερήσεις.

Η δέσμη των μέτρων που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνει: αποζημιώσεις για τα ζώα που έχουν θανατωθεί με κάλυψη ανά ζώο βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, αποζημιώσεις για απώλεια εισοδήματος, που φτάνουν τα 70 ευρώ για πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών και τα 35 ευρώ για νεότερα ζώα ή ζώα αναπαραγωγής.

Επίσης προβλέπεται ενίσχυση για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, μέσω καθεστώτος de minimis για το σύνολο των κτηνοτρόφων εντός ζωνών περιορισμού, καθώς και ειδική αποζημίωση για το γάλα που καταστρέφεται ή δεν παράγεται λόγω των περιοριστικών μέτρων, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συγκεκριμενοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Οπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στόχος των παρεμβάσεων είναι η άμεση και ουσιαστική στήριξη των παραγωγών, οι οποίες δεν θα αφορούν μόνο τις απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, αλλά και τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις που υπάρχουν στο νησί της Λέσβου, σημειώνοντας επίσης αναφορικά με την κοστολόγηση των μέτρων πως θα καλυφθεί κάθε δαπάνη που θα προκληθεί λόγω της κατάστασης. Παράλληλα γνωστοποίησε ότι σε συνεννόηση με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, στη Λέσβο, εκτός από τη μετάβαση των 10 κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, θα ενισχυθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες του νησιού με επιπλέον 13 στρατεύσιμους κτηνιάτρους, ενώ 7 ακόμη θα αποσταλούν σε γειτονικές περιοχές για τον έλεγχο της κατάστασης.

Μέτρα βιοασφάλειας

Κεντρικό στοιχείο της κυβερνητικής στρατηγικής, όπως επισημάνθηκε, είναι η ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας. «Αν δεν χτίσουμε ισχυρή ασπίδα βιοασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα δεν θα λειτουργήσουν», σημείωσε ο Μ. Σχοινάς και υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα παραβατικότητας, όπως η παρεμπόδιση των κτηνιατρικών ελέγχων. Μάλιστα χαρακτήρισε ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ενωση την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στη Λέσβο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια σύνθετη κρίση με τοπικές, εθνικές, αλλά και δυνητικά ευρωπαϊκές διαστάσεις. «Διαχειριζόμαστε μια δύσκολη κατάσταση χωρίς περιθώρια λαθών», είπε ο υπουργός, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε ευθύνες που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, σημειώνοντας ότι επανειλημμένες προειδοποιήσεις του αρμόδιου υπουργείου αγνοήθηκαν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

«Είναι ώρα μάχης και κρίσης και οφείλουμε να τη διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», τόνισε, σημειώνοντας ότι τώρα δεν είναι η ώρα απόδοσης ευθυνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες για την επιδημιολογική κατάσταση στη Λέσβο έχουν καταγραφεί 43 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 54 εκτροφές, ενώ έχουν θανατωθεί 9.439 αιγοπρόβατα και 257 βοοειδή στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της νόσου.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 11.652 αιμοληψίες και έχουν ελεγχθεί εργαστηριακά περισσότερα από 21.000 δείγματα. «Η παρούσα εικόνα αποτυπώνει την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση στη Λέσβο και εξηγεί γιατί απαιτείται συνδυασμός αυστηρών μέτρων και άμεσης οικονομικής στήριξης», είπε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία χαλάρωση και πως προτεραιότητα του υπουργείου είναι η πλήρης κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων για τον περιορισμό της νόσου και της δίκαιης και άμεσης στήριξης όσων πλήττονται.

Οσον αφορά το ενδεχόμενο εμβολιασμού καθώς για τον αφθώδη πυρετό υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, η υπεύθυνη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του υπουργείου, Μαίρη Γιαννιού, ανέφερε ότι δεν είναι ακόμη η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί. «Προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της επιτήρησης και η εκρίζωση της νόσου. Ο εμβολιασμός μπορεί να λειτουργήσει μόνο συμπληρωματικά και όχι ως άμεση λύση», είπε.