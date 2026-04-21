Στην πώληση ακινήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η Εθνική Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης μετά την εξαγορά της από την Πειραιώς. Προς πώληση οδεύουν τα κτίρια της Καραγιώργη Σερβίας 6-8 (δίπλα στο ΥΠΕΘΟ, όπου στεγάζεται κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας), της Αθηνάς και της Κράτητος 2-6 στη Νέα Σμύρνη, καθώς και ένα ακίνητο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, βεβαίως, συγκεντρώνει το μεγάλο κτίριο της ασφαλιστικής επί της Λεωφόρου Συγγρού, του οποίου η αξία υπολογίζεται γύρω στα 85 εκατ. ευρώ σήμερα – ποσό σημαντικά χαμηλότερο από προηγούμενες εκτιμήσεις κοντά στα 120 εκατ. ευρώ.

Οι πρωταθλητές της φοροδιαφυγής

Πάνω από 290.000 ελέγχους και έρευνες πραγματοποίησε ο φοροελεγκτικός μηχανισμός το 2025 καταλογίζοντας φόρους, πρόστιμα, τέλη και δασμούς συνολικού ύψους 3,1 δισ. ευρώ με το μέσο ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται σε 29,7%, τουλάχιστον 2,5 μονάδες υψηλότερα από το 2024 (ήταν 27,1%). Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο στον τομέα επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών αναδείχθηκε πρωταθλητής στο «σπορ» της φοροδιαφυγής με παραβατικότητα 61%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών με επίδοση 58,1%, και ακολούθησαν: δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης με 56,2%, δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 54%, άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 50,3%, φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 40,8%, χονδρικό εμπόριο 33,9%, δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 32,4%, καταλύματα 31,6%, λιανικό εμπόριο 29,3%, βιομηχανία τροφίμων 28,8% και λοιποί γενικοί τομείς 19,1%.

ΕΣΠΑ 2021-2027: μετρήσιμη ανάπτυξη

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η θέση πανευρωπαϊκά στην απορρόφηση κονδυλίων, ενώ κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης αναδεικνύοντας το μετρήσιμο όφελος για την κοινωνία και την οικονομία από την υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027. Οπως δήλωσε στη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στην ενσωμάτωση των νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, εξασφαλίζοντας την ανακατεύθυνση 2,13 δισ. ευρώ σε κρίσιμους τομείς. «Με την επίτευξη των στόχων από το σύνολο των Προγραμμάτων μας, διασφαλίσαμε την παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών έως το 2030, καθώς και επιπλέον προκαταβολές ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η έγκριση της πρωτοποριακής δράσης για την προσιτή και βιώσιμη στέγαση, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, η οποία περιλαμβάνει την επιδότηση ανακαίνισης κλειστών κατοικιών» ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης.

ΑΙ Hub από την Τρ. Πειραιώς

Εξειδικευμένο ΑΙ Hub που θα αξιοποιεί τεχνολογίες της Anthropic δημιουργούν η τράπεζα Πειραιώς και η Αccenture διευρύνοντας της μακροχρόνια στρατηγική τους συνεργασία.

Στόχος αποτελεί η επιτάχυνση του συνολικού μετασχηματισμού της Πειραιώς με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και η δημιουργία ενός σημείου αναφοράς για την AI-driven τραπεζική στην Ελλάδα. Το AI Hub θα λειτουργεί ως ο κεντρικός μηχανισμός σχεδιασμού και ανάπτυξης προηγμένων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της Πειραιώς.

Ο Thomas Remy, Head of Southern Europe, Middle East & Africa της Anthropic, δήλωσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τράπεζες και είναι κρίσιμο τα σύγχρονα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να πληρούν υψηλές απαιτήσεις διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης. Μέσα από τη συνεργασία με την Anthropic για την ανάπτυξη ενός νέου AI Hub για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, η Πειραιώς και η Accenture επιβεβαιώνουν την κοινή μας δέσμευση για την ασφαλή και υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης».

Από την πλευρά του ο Χάρης Μαργαρίτης, Group Chief Operating Officer της Πειραιώς υπογράμμισε ότι «Η συνεργασία μας με την Accenture, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, μας επιτρέπει να αξιοποιούμε σε μεγάλη κλίμακα προηγμένες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με υπευθυνότητα, στηριζόμενοι σε ισχυρή διακυβέρνηση, διαφάνεια και ανθρώπινο έλεγχο.

Masdar: Οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Συνάντηση είχε χθες η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το τον Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO της Μasdar, εταιρείας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη συνάντηση ήτα παρόντες ο πρεσβευτής των ΗΑΕ Dr. Ali Obaid Ali Alyabhouni Aldhaheri και στελέχη της πρεσβείας, ο διευθύνων σύμβουλος της GEK TERNA Group of Companies Γιώργος Περιστέρης και ο διευθύνων σύμβουλος της TERNA ENERGY Αριστοτέλης Χαντάβας.

Πραγματοποιήθηκε μια συνολική επισκόπηση των επενδύσεων της Masdar στην Ελλάδα ενώ οι εκπρόσωποι της ενημέρωσαν ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει τον κόμβο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, συντονίζοντας τις υφιστάμενες επενδύσεις σε Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο και Πολωνία και τη δρομολογημένη επέκταση σε όλες τις χώρες της περιοχή. Η Masdar το 2025 εξαγόρασε την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έναντι 3,2 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη επένδυση της χρονιάς.

Ξεκινούν αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού

Ανοίγει σήμερα Τρίτη 21 Απριλίου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες. Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou