Αναβλήθηκε η δίκη της ηθοποιού Έλενας Τοπαλίδου στο Αυτόφωρο για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η ηθοποιός θα παραμείνει ελεύθερη έως τη νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αναβολή, η Έλενα Τοπαλίδου ζήτησε από περιπολικό να τη μεταφέρει στο Μεταξουργείο, δηλώνοντας ότι ήταν ταραγμένη από τα γεγονότα.

Το παρασκήνιο της σύλληψης

Η σύλληψη της ηθοποιού πραγματοποιήθηκε στις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 5 Ιουνίου, στην οδό Πατησίων. Αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημά της για έλεγχο και τη υπέβαλαν σε αλκοτέστ, ώστε να διαπιστωθεί η ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει.

Η πρώτη μέτρηση του αλκοτέστ έδειξε 0,80 mg/lt ενώ η δεύτερη 0,77 mg/lt, με το επιτρεπτό όριο είναι 0,25 mg/lt. Η αστυνομία προχώρησε άμεσα στη σύλληψή της και λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, η Έλενα Τοπαλίδου μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 για το περιστατικό. Τόνισε ότι θα μάθει από το λάθος της και ζήτησε από όλους να σεβαστούν το γεγονός πως ο γιος της δίνει Πανελλήνιες εξετάσεις.

Η δήλωση της ηθοποιού

«Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν, έτσι συνέβη και σε εμένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, θα μάθω. Παρακαλώ πολύ να προστατεύσουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες.

Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι από όλους όσους με σέβονται και με αγαπούν. Παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις.

Όλα τα άλλα λύνονται. Το μήνυμά μου προς τους ανθρώπους που με σέβονται και με αγαπούν είναι να σεβαστούν και την ατυχία μου», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.