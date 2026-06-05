Πέθανε σε ηλικία 85 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Γιώργος Σουφλιάς.

Ο Γιώργος Σουφλιάς γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1941 στην στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων.

Ηταν διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Πρωτοεξελέγη βουλευτής Λάρισας το 1974 με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Επανεκλέχθηκε το 1977 όπου και διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη. Ανέλαβε για πρώτη φορά υπουργός, ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη το 1989. Στην περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διαδοχικά υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας. Το 1997 διεκδίκησε ανεπιτυχώς την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας στο τέταρτο συνέδριο του κόμματος.

Διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία το 1998 και επανεντάχθηκε σε αυτή το 2001.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2004 ήταν οι πρώτες στις οποίες δεν εξελέγη στη Λάρισα, αλλά με το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Από το Μάρτιο 2004 έως και τον Οκτώβριο του 2009 ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη κυβέρνηση Καραμανλή. Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 εξελέγη βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, την επόμενη των εκλογών όμως ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική.

Οι λόγοι ήταν οι κατηγορίες εναντίον του για την βαριά ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις πρόωρες εκλογές, τις οποίες είχε εισηγηθεί ο ίδιος στον πρωθυπουργό, αν και ο Σουφλιάς είχε δηλώσει πως θεώρησε σωστή την απόφαση αυτή και πως οι πραγματικοί λόγοι της ήττας ήταν διαφορετικοί.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά κάνοντας λόγο για έναν διακεκριμένο πολιτικό, που υπηρέτησε την πατρίδα, από καίριες θέσεις ευθύνης, με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Ειδικότερα στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει :

«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του».

Με δήλωση του, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπης Πουλόπουλος αποχαιρετά τον πρώην υπουργό και βουλευτή Γιώργο Σουφλιά υπογραμμίζοντας:

«Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό Γιώργο Σουφλιά. Οι αδιαμφισβήτητες πολιτικές του ικανότητες -οι οποίες αναδείχθηκαν και αποδείχθηκαν επί πολλά χρόνια στην πράξη- και το υποδειγματικό πολιτικό θάρρος του τον καθιστούν επαξίως αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση και θεμελιώνουν στο διηνεκές την στέρεη αντηρίδα της υστεροφημίας που δικαίως του αναλογεί».

Προσωπικό τόνο είχε το συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για την απώλεια του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά. Με ένα «Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε!», αποχαιρέτισε τον επί χρόνια βουλευτή και υπουργό, ο πρόεδρος της Βουλής.

Εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι ο Γ. Σουφλιάς υπήρξε μια σπουδαία πολιτική φυσιογνωμία, ένα κορυφαίο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας:

«Υπήρξε βουλευτής και Υπουργός επί σειρά ετών σε νευραλγικές θέσεις, σφραγίζοντας με το ήθος, την υπευθυνότητα και την εργατικότητά του τη μεταπολιτευτική πολιτική ζωή του τόπου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς πορείας του, από όποια κοινοβουλευτική ή κυβερνητική θέση κι αν βρέθηκε, ξεχώρισε για το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτήριζε και την προσήλωσή του στο εθνικό συμφέρον, κερδίζοντας τον σεβασμό των συμπολιτών αλλά και των πολιτικών του αντιπάλων. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στο κόμμα που υπηρέτησε με πάθος και σταθερότητα, αλλά και ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της χώρας».

«Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε! Στην οικογένεια και στους οικείους του απευθύνω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια», ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Γιώργο Σουφλιά», έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Παύλος Μαρινάκης για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. «Έναν άνθρωπο που σφράγισε με την παρουσία, τη διαδρομή και την προσφορά του τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Υπηρέτησε την πατρίδα με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και βαθιά πίστη στις αρχές της παράταξής μας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα σε κάθε θέση που κλήθηκε να υπηρετήσει.

Για όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε σημείο αναφοράς. Ένας πολιτικός με κύρος, διορατικότητα και σπάνια θεσμική συγκρότηση, που πάντοτε έβαζε το εθνικό συμφέρον πάνω από όλα», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νικος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, τον οποίο γνώριζα από τα νεανικά μου χρόνια, λόγω της φιλίας του με τον πατέρα μου Σπύρο».

«Ο εκλιπών, με τον οποίο συνυπήρξαμε στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, τίμησε την παράταξή μας ως υπουργός και ως κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας» υπογράμμισε.

«Υπερασπιζόταν με πάθος τις ιδέες του, αλλά πίστευε στην αξία του διαλόγου και έχαιρε του σεβασμού φίλων και αντιπάλων. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του» κατέληξε ο κ. Δένδιας.