Ο Ουίλιαμ Εζέτζα, που έχει γίνει γνωστός λόγω της μεγάλης ομοιότητάς του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Spill the Tea» του Mad TV και αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που προκαλεί η εμφάνισή του.

Ο ίδιος εξήγησε πότε άρχισε να ακούει για πρώτη φορά τα σχόλια που τον συνέκριναν με τον «Greek Freak», σημειώνοντας πως με το πέρασμα των χρόνων η ταύτιση αυτή έγινε ακόμη πιο έντονη.

Παράλληλα, στάθηκε σε μια ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο, αποκαλύπτοντας την έκπληξή του όταν διαπίστωσε ότι ο σταρ των Milwaukee Bucks τον ακολούθησε στο Instagram.

Για την ομοιότητά του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:“Αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω, ειδικά στην αρχή. Έλεγα τι κάνουν; τι λένε;

Αλλά τώρα μερικές φορές βλέπω κάποιες ομοιότητες. Σε κάποια βίντεο δηλαδή θα τα τραβήξω και μετά θα δω αυτά που ανεβάζει και λέω ότι υπάρχει κάποια ομοιότητα.

Ωστόσο, στην αρχή δεν μπορούσα να το καταλάβω”.

Για το πότε ήταν η τελευταία φορά που το άκουσε αυτό: “Από πολύ νωρίς. Μπορώ να σου πω από τα 15 μου. Απλώς τώρα έχει κάνει περισσότερο θόρυβο, λόγω των social.

Τώρα είμαι σε φάση που το έχω αποδεχτεί και ζω με αυτό και λέω ότι είναι ωραίο. Είναι ο Γιάννης έχει τρομερή καριέρα, τρομερή πορεία, οπότε γιατί όχι; “.

Για το follow του Αντετοκούνμπο στο Instagram: “Φοβάμαι να του στείλω μήνυμα. Λέω να μην τον ενοχλήσω, γιατί είναι απασχολημένος και έχει πολλά.

Μόλις είδα το follow, νόμιζα στην αρχή πως ήταν fake ή fun page. Μετά μπαίνω και βλέπω τέσσερα εκατομμύρια και λέω εντάξει αυτός ήταν. Δεν το πίστευα”.