Τον κίνδυνο που δημιουργεί για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων η αυξανόμενη αθέτηση πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, σε άρθρο του, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «σιωπηλή απειλή» που εντείνει τα προβλήματα ρευστότητας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σε άρθρο – παρέμβασή του, ο κ. Κορκίδης αναφέρει ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι μεταχρονολογημένες υποχρεώσεις που δεν εξυπηρετούνται και οι παρατεταμένοι χρόνοι εξόφλησης έχουν μετατραπεί σε έναν άτυπο μηχανισμό χρηματοδότησης μεταξύ επιχειρήσεων, μεταφέροντας το πρόβλημα ρευστότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς.

Όπως σημειώνει, το φαινόμενο έχει ενταθεί τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας του αυξημένου λειτουργικού κόστους, των υψηλών επιτοκίων, της ενεργειακής κρίσης, της περιορισμένης κατανάλωσης και της δυσκολίας πρόσβασης των επιχειρήσεων σε τραπεζική χρηματοδότηση.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες και προμηθευτές, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεπέρασαν τα 3,1 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Όπως υπογραμμίζει, οι καθυστερήσεις πληρωμών από το κράτος επιβαρύνουν περαιτέρω τη λειτουργία της αγοράς και μεταφέρουν την πίεση σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ επισημαίνει ότι το πρόβλημα είναι εντονότερο στους κλάδους του εμπορίου, των κατασκευών, των μεταφορών, της εστίασης και των υπηρεσιών, όπου πολλές επιχειρήσεις αναμένουν ακόμη και πάνω από 120 ημέρες για την εξόφληση τιμολογίων, ενώ παράλληλα καλούνται να ανταποκριθούν στις φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, η αύξηση των καθυστερήσεων πληρωμών δεν αποτυπώνεται πάντοτε στα επίσημα στοιχεία, καθώς πολλές επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς να έχουν οδηγηθεί σε πτώχευση, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις ρευστότητας. Προειδοποιεί δε ότι η έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε προμηθευτές και συνεργάτες, οδηγώντας ακόμη και σε στάση πληρωμών ή λουκέτα.

Ο ίδιος συνδέει το πρόβλημα και με τη δυσκολία πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, εξαιτίας των υψηλών επιτοκίων και των αυστηρών τραπεζικών κριτηρίων, ενώ επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται ταυτόχρονα αντιμέτωπες με αυξημένες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Ως μέτρα αντιμετώπισης προτείνει την ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, την ενίσχυση της ρευστότητας μέσω χρηματοδοτικών και εγγυοδοτικών εργαλείων, την προστασία των μικρών προμηθευτών από καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές και τη διαμόρφωση ενός οικονομικού περιβάλλοντος με χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα.

Καταλήγοντας, ο κ. Κορκίδης υποστηρίζει ότι, παρά τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, η έλλειψη ρευστότητας και η ασυνέπεια στις συναλλαγές αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την αγορά, εκτιμώντας ότι η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική ανάσα στη χρηματοοικονομική τους κατάσταση.