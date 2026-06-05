Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι «δεν βλέπει τον λόγο» να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαντώντας στην ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού προέδρου, με την οποία πρότεινε την έναρξη απευθείας συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πούτιν επανέλαβε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία θα λήξει μόνο όταν η Ρωσία επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει. Τόνισε ότι οποιαδήποτε συνάντηση δεν έχει νόημα χωρίς συγκεκριμένες και βιώσιμες ειρηνευτικές προϋποθέσεις.

Μιλώντας στο ετήσιο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος πρόεδρος σχολίασε την επιστολή του Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντάς την «αγενή» σε ορισμένα σημεία. Όπως είπε, δεν του φάνηκε ως μια ειλικρινής προσφορά για συνομιλίες.

«Η επιστολή αυτή περιέχει μερικές μάλλον αγενείς διατυπώσεις. Ήταν αυτός ένας τρόπος για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια συνάντηση ενώπιος ενωπίω ή ένας τρόπος για να μην γίνει αυτή η συνάντηση; Νομίζω ότι ήταν το δεύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ζελένσκι, ο Πούτιν απάντησε: «Δεν βλέπω τον λόγο προς το παρόν, χρειαζόμαστε βιώσιμες ειρηνευτικές συμφωνίες».

Παράλληλα, εξέφρασε απορία για τη στάση του Κιέβου απέναντι στην κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι δεν κατανοεί γιατί η Ουκρανία δεν επιθυμεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να εγγυηθούν τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Αναφερόμενος στις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, παραδέχτηκε ότι έχουν προκαλέσει «κάποια οικονομική ζημιά», ωστόσο υπογράμμισε πως δεν απειλούν τη ρωσική οικονομία, η οποία, όπως είπε, θα παραμείνει «ελκυστική» για τους επενδυτές.