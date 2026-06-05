Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ενημερωθεί για την ανοικτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στον ιστότοπο Izvestia.

«Ναι, στη διάρκεια της νύκτας δώσαμε ήδη στον Πούτιν τη γραπτή εκδοχή. Αυτό που ήρθε από τα μέσα ενημέρωσης πέρασε στον πρόεδρο και εκείνος το εξέτασε. Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

Σημειώνεται ότι, ο Ζελένσκι δημοσιοποίησε την Πέμπτη την ανοικτή επιστολή του προς τον Πούτιν, προτείνοντας συνάντηση των δύο ηγετών με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, σε αντίθετη περίπτωση, το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Στο ίδιο κείμενο, ο ουκρανός πρόεδρος υποστηρίζει πως οι Ρώσοι έχουν κουραστεί τόσο από τον Πούτιν όσο και από τον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Τέλος, ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι, είναι πολύ πιθανό ο Πούτιν να σχολιάσει την επιστολή κατά τη διάρκεια της συνόδου της ολομέλειας του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, όπου αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία το απόγευμα.