Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 30 ημερών και απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντα μάχης, μετά την καταστροφή αγάλματος του Ιησού στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ (IDF), η απόφαση ελήφθη έπειτα από τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας που φαινόταν να δείχνει στρατιώτη να χρησιμοποιεί βαριοπούλα για να καταστρέψει το άγαλμα. Η εικόνα τραβήχτηκε στην περιοχή του χριστιανικού χωριού Ντέμπελ, όπου επιχειρούσε ο στρατός.

Ένας από τους στρατιώτες φέρεται να προκάλεσε τη ζημιά, ενώ ο δεύτερος φωτογράφισε τη σκηνή. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε την πράξη «με τον πιο έντονο τρόπο».

Έρευνα και πειθαρχικά μέτρα

Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, ο IDF ανέφερε ότι η εσωτερική έρευνα διαπίστωσε την παρουσία ακόμη έξι στρατιωτών στο σημείο, οι οποίοι δεν παρενέβησαν ούτε ανέφεραν το περιστατικό. Όλοι κλήθηκαν σε «διευκρινιστικές συζητήσεις», μετά τις οποίες θα αποφασιστούν περαιτέρω πειθαρχικά μέτρα.

Ο στρατός εξέφρασε «βαθιά λύπη» για το γεγονός, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις του στο Λίβανο στρέφονται αποκλειστικά κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και άλλων ενόπλων ομάδων, και όχι εναντίον Λιβανέζων αμάχων.

A short while ago, in full coordination with the local community of Debel in southern Lebanon, the damaged statue was replaced by IDF troops. The Northern Command worked to coordinate the replacement of the statue from the moment it received the report of the incident. The IDF… pic.twitter.com/nGh1s1iia1 — Israel Defense Forces (@IDF) April 21, 2026

Αποκατάσταση και αντιδράσεις

Σύμφωνα με ανάρτηση στο X, το άγαλμα αντικαταστάθηκε από τον IDF. Ο ιερέας του χωριού, Φάντι Φαλφέλ, δήλωσε ότι ο σταυρός αποτελούσε μέρος μικρού προσκυνήματος στον κήπο οικογένειας που ζει στην άκρη του χωριού.

Επιχειρήσεις και εκεχειρία

Το Ντέμπελ είναι ένα από τα χωριά του νότιου Λιβάνου όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της ιρανικής υποστήριξης προς τη Χεζμπολάχ, ως απάντηση στις επιθέσεις ρουκετών που δέχεται το Ισραήλ.

Το χωριό συγκαταλέγεται ανάμεσα σε δεκάδες περιοχές του νότιου Λιβάνου που τελούν υπό ουσιαστική ισραηλινή κατοχή. Την Πέμπτη, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε εκεχειρία με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος καταδικάζει τη βεβήλωση αγάλματος Χριστού

Τον έντονο προβληματισμό του για τη βεβήλωση αγάλματος που απεικόνιζε τον Εσταυρωμένο Ιησού Χριστό εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, θέτοντας ερωτήματα για τα κίνητρα και τον στόχο αυτής της ενέργειας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν χρησιμοποίησε βία, ούτε ηγήθηκε στρατιωτικών ενεργειών, αλλά δίδαξε την αγάπη, τη μετάνοια και τη συγχώρεση, ενώ θυσιάστηκε για τη σωτηρία όλης της ανθρωπότητας.

Επικαλέστηκε, επίσης, την βιβλική ρήση «Ουκ ήλθον καταλύσαι αλλά πληρώσαι», καθώς και τον χαρακτηρισμό της Παλαιάς Διαθήκης ως «παιδαγωγόν εις Χριστόν» από τον Απόστολο Παύλο, τονίζοντας τη διαχρονική πνευματική τους σημασία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η άμεση καταδίκη του περιστατικού από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι ο πόλεμος εντείνει τα φαινόμενα βίας και οργής, έχει δε, δυστυχώς, πολύ συχνά αθώα θύματα και δη μικρά παιδιά, υπενθυμίζοντας τον θάνατο 168 μαθητριών και μαθητών στην πόλη Μινάμπ του Ιράν.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Εκκλησία προσεύχεται διαρκώς υπέρ της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και για την ειρήνη στην ψυχή κάθε ανθρώπου.