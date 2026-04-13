Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε πέντε διοικητές της Χεζμπολάχ σε μαζικά και ταυτόχρονα πλήγματα εναντίον του Λιβάνου την περασμένη Τετάρτη, καθώς και περισσότερους από 250 μαχητές του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό.

Από τη λιβανική πλευρά, το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι περισσότεροι από 350 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 1.200 τραυματίστηκαν στις επιδρομές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως οι πιο σφοδρές από την έναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Μαρτίου.

«Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πλέον ότι περισσότεροι από 250 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ εξουδετερώθηκαν στα πλήγματα που εξαπολύθηκαν στη Βηρυτό, στη Μπεκάα και στον νότιο Λίβανο», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Την Παρασκευή, ο στρατός του Ισραήλ είχε δώσει έναν πρώτο απολογισμό, κάνοντας λόγο για πάνω από 180 μαχητές νεκρούς στις 8 Απριλίου. Στην ίδια ενημέρωση επισημάνθηκε ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και πολλοί διοικητές της Χεζμπολάχ.

Συγκεκριμένα, σκοτώθηκαν τρεις διοικητές της μονάδας Πληροφοριών, ο επικεφαλής του «γενικού επιτελείου επιμελητειακής υποστήριξης» Χάσαν Νάσερ, καθώς και ο Αμπού Μοχάμεντ Χαμπίμπ, «αναπληρωτής διοικητής της μονάδας πυραύλων».

Η Χεζμπολάχ εισήλθε στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 2 Μαρτίου, με στόχο να εκδικηθεί για τον θάνατο του Ανώτατου Ιρανού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.Το Ισραήλ απάντησε με ευρείας κλίμακας αεροπορικές επιδρομές και στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.