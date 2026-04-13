- Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπερνά ξανά τα 100 δολάρια
- Ο Τραμπ δηλώνει πως «δεν τον ενδιαφέρει» αν το Ιράν επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου ή όχι
- Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις τους θα αποκλείσουν κάθε θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται ή εξέρχεται από τα ιρανικά λιμάνια, αρχίζοντας από τις 10 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (14:00 GMT) σήμερα. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, αφορά τον πλήρη έλεγχο της ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
- Την ίδια στιγμή, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι κάθε στρατιωτικό πλοίο που θα πλησιάσει στα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας και «θα αντιμετωπιστεί με αυστηρό τρόπο». Οι ιρανικές αρχές τόνισαν ότι η στάση αυτή αποτελεί απάντηση σε οποιαδήποτε πρόκληση στην περιοχή.
Σχόλια