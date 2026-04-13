Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πάνω από 15 πολεμικά πλοία στην περιοχή, με στόχο την ενίσχυση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται η εφημερίδα Wall Street Journal.

Η ναυτική δύναμη περιλαμβάνει ένα αεροπλανοφόρο, αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων βλημάτων και ένα πλοίο αμφίβιας επίθεσης, ενισχύοντας σημαντικά την αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

Επιπλέον, η ανάπτυξη περιλαμβάνει πλοία εξοπλισμένα για απογείωση ελικοπτέρων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις νηοψίας και επιβίβασης, καθώς και για την καθοδήγηση εμπορικών πλοίων σε προκαθορισμένες περιοχές αναμονής.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Ναυτικού και της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας στη θαλάσσια ζώνη και της αποτροπής περαιτέρω εντάσεων.