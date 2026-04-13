Είχαν προηγηθεί κατά την Κυριακή του Πάσχα οι δηλώσεις τους Τούρκου πρόεδρους Ρετζέπ Ταγίτ Ερντογάν κατά τις οποίες έκανε λόγο για εισβολή στο Ισραήλ, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν υπάρχει λόγος για την Τουρκία να μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, καθώς το έχει επαναλάβει στο παρελθόν τόσο στη Λιβύη όσο και στο Καραμπάχ.

Σειρά πήρε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι «το Ισραήλ ενδέχεται να επιδιώξει να χαρακτηρίσει την Τουρκία ως νέο εχθρό μετά το Ιράν, καθώς δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς έναν αντίπαλο». Η τοποθέτηση αυτή έγινε σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Φιντάν ανέφερε ακόμη ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν «ειλικρινείς» στην πρόθεσή τους να επιτύχουν κατάπαυση του πυρός, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε συμφωνία στις συνομιλίες του Σαββάτου που πραγματοποιήθηκαν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

«Σκέφτομαι ότι, αν το ζήτημα των πυρηνικών καταλήξει σε μια κατάσταση του τύπου “όλα ή τίποτα”, ειδικά όσον αφορά τον εμπλουτισμό, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε σοβαρά εμπόδια», πρόσθεσε ο Φιντάν.

Σφοδρές δηλώσεις Ερντογάν – Νετανιάχου

Ισραήλ και Τουρκία αντάλλαξαν σφοδρές δηλώσεις το Σάββατο, μετά την είδηση ότι Τούρκοι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον 35 κορυφαίων Ισραηλινών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι κατηγορίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία, επισύρουν συνολικά ποινές που ξεπερνούν τα 4.500 χρόνια φυλάκισης.

Απαντώντας, ο Νετανιάχου εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τον για σφαγές Κούρδων στη χώρα του. «Το Ισραήλ υπό την ηγεσία μου θα συνεχίσει να μάχεται το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και τους αντιπροσώπους του, σε αντίθεση με τον Ερντογάν που τους φιλοξενεί και σφαγίασε τους δικούς του Κούρδους πολίτες», έγραψε στο X.

Οι Τούρκοι εισαγγελείς φέρονται να ζητούν έως και 4.596 χρόνια φυλάκισης για τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, καθώς και παρεμπόδιση του στολίσκου Sumud να φτάσει στη Γάζα το 2025.

Αντιδράσεις από Ισραηλινούς αξιωματούχους

Ο Κατς χαρακτήρισε τον Ερντογάν «χάρτινο τίγρη» και τον κατηγόρησε για αντισημιτισμό. «Ο Ερντογάν, ο οποίος δεν απάντησε στην πυραυλική εκτόξευση από το Ιράν προς το τουρκικό έδαφος και έχει αποδειχθεί χάρτινος τίγρης, τώρα καταφεύγει στη σφαίρα του αντισημιτισμού και ζητά παρωδία δικών στην Τουρκία κατά της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ισραήλ», ανέφερε στο X.

Σε άλλη ανάρτηση πρόσθεσε: «Τι παραλογισμός. Ένας άνθρωπος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ο οποίος σφαγίασε τους Κούρδους, κατηγορεί το Ισραήλ – αμυνόμενο εναντίον των συμμάχων του της Χαμάς – για γενοκτονία. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να αμύνεται με δύναμη και αποφασιστικότητα, ενώ για τον Ερντογάν είναι καλύτερο να καθίσει και να σωπάσει».

Από την πλευρά του, ο υπερεθνικιστής Μπεν Γκβιρ επέλεξε πιο επιθετικό ύφος, γράφοντας στο X στα εβραϊκά: «Ερντογάν, καταλαβαίνεις αγγλικά;», πριν προσθέσει στα αγγλικά: «Γ…oυ;».

Διπλωματικές κινήσεις και προειδοποιήσεις

Παρά τη σκληρή ρητορική, η Τουρκία έχει ενώσει τις διπλωματικές της προσπάθειες με την Αίγυπτο και το Πακιστάν, επιδιώκοντας εκεχειρία στη σύγκρουση. Λίγο μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για κατάπαυση του πυρός την περασμένη εβδομάδα, ο Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη συνομιλία, ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε για «πιθανές προκλήσεις και σαμποτάζ» που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη συμφωνία, χωρίς να διευκρινίσει ποιος θα μπορούσε να την απειλήσει. Τόνισε επίσης ότι η Άγκυρα θα προσφέρει πλήρη υποστήριξη ώστε η εκεχειρία να «μην τεθεί σε κίνδυνο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».