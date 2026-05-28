Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επιδιώκει την τοποθέτηση του πορτρέτου του σε νέο αμερικανικό χαρτονόμισμα, σε μια πρωτοβουλία που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως χωρίς ιστορικό προηγούμενο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Τραμπ προωθούν τον σχεδιασμό ενός νέου χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων, το οποίο θα φέρει τη δική του εικόνα. Η πρόταση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στην Ουάσιγκτον.

Την ιδέα υποστηρίζουν ο ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, Μπράντον Μπιτς, ο οποίος έχει κυρίως εποπτικό και συμβολικό ρόλο σε ζητήματα νομίσματος, με την υπογραφή του να εμφανίζεται στα αμερικανικά χαρτονομίσματα μαζί με εκείνη του υπουργού Οικονομικών και ο σύμβουλός του αμερικανού προέδρου, Μάικ Μπράουν, οι οποίοι εργάζονται ώστε το νέο χαρτονόμισμα να είναι έτοιμο έως τις 4 Ιουλίου 2026, ημερομηνία που σηματοδοτεί την 250ή επέτειο από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Breaking news: Trump administration officials have pressed the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring the president’s portrait, in what would be the first appearance of a living person on U.S. currency in more than 150 years. https://t.co/S8sqdKSB7i — The Washington Post (@washingtonpost) May 28, 2026

Πηγές αναφέρουν ότι έχουν ήδη εκπονηθεί προσχέδια του χαρτονομίσματος και ότι το έργο έχει συζητηθεί με τη συμμετοχή του ίδιου του Τραμπ. Η διαδικασία φαίνεται να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο οι προετοιμασίες συνεχίζονται.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία των ΗΠΑ επιτρέπει την απεικόνιση μόνο εκλιπόντων προσώπων στα χαρτονομίσματα, γεγονός που σημαίνει πως η συγκεκριμένη πρόταση θα απαιτούσε νομοθετική τροποποίηση για να προχωρήσει.