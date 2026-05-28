Μετά τον θρίαμβο στο Final Four της Αθήνας και την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον την προσοχή του στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο ΣΕΦ.

Στο περιθώριο του καθιερωμένου shoot around, ένα όμορφο στιγμιότυπο έκλεψε την παράσταση. Ο Άλεκ Πίτερς, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Final Four, έγινε αποδέκτης της αποθέωσης από μικρούς φίλους των «ερυθρόλευκων» που βρίσκονταν στις εξέδρες.

Οι νεαροί φίλαθλοι τον πλησίασαν για μια φωτογραφία, με τον Αμερικανό φόργουορντ να ανταποκρίνεται με χαμόγελο και να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, τραβώντας ο ίδιος τη φωτογραφία σε μορφή σέλφι, σε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο χαλαρότητας και επαφής με τον κόσμο.

