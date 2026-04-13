Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία συνεχίζουν τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή και αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλείται ο ιστότοπος Axios.

Στόχος των επαφών είναι να γεφυρωθούν οι εναπομένουσες διαφορές και να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Οι διαπραγματεύσεις θεωρούνται κρίσιμες για τη σταθερότητα στην περιοχή, με τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδιώκουν συμβιβασμό στα βασικά σημεία της συμφωνίας.

Όλα τα μέρη εξακολουθούν να εκτιμούν ότι η επίτευξη συμφωνίας παραμένει εφικτή. Οι μεσολαβητές εκφράζουν την ελπίδα ότι η πρόοδος στις συνομιλίες θα επιτρέψει τη διεξαγωγή ενός ακόμη γύρου διαπραγματεύσεων πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου.

Νωρίτερα σήμερα, ο αμερικανικός στατός ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αποκλεισμό του Κόλπου του Ομάν και της Αραβικής Θάλασσας, ανατολικά των Στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, σύμφωνα με ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει η προειδοποιητική ανακοίνωση προς τους ναυτικούς, την οποία επικαλείται το Reuters, ο αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Η οδηγία αφορά κάθε εμπορικό ή στρατιωτικό σκάφος που κινείται στην περιοχή.

«Κάθε σκάφος που εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα αποτρέπεται», τονίζεται στην ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας τον αυστηρό χαρακτήρα των μέτρων ασφαλείας.