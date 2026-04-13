Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις και στις επαφές με την ιρανική πλευρά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «η άλλη πλευρά» επικοινώνησε με την Ουάσιγκτον και ζήτησε συμφωνία. Όπως υποστήριξε, «θέλουν πολύ να κλείσουν τη συμφωνία», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.

Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, τόνισε ότι το Ιράν βρίσκεται υπό πλήρη αποκλεισμό. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά«Υπάρχει αποκλεισμός. Δεν πραγματοποιούν καμία εμπορική συναλλαγή και θα φροντίσουμε να παραμείνει έτσι. Δεν γίνονται μάχες αυτή τη στιγμή».

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια χώρα να εκβιάζει τον κόσμο», ανέφερε.

Σε ερώτηση σχετικά με το Ιράν, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν πίσω το ουράνιο από τη χώρα ή, όπως χαρακτηριστικά είπε, «θα το αρπάξουμε».

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη από τον Πάπα Λέοντα για τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με εκείνον, προκαλώντας νέες αντιδράσεις στο πολιτικό και θρησκευτικό σκηνικό.

Σε δηλώσεις του, ο Τραμπ τόνισε: «Δεν θα ζητήσω συγγνώμη. Ο Πάπας Λέων είπε πράγματα που είναι λάθος. Πιστεύω ότι ο Πάπας Λέων είναι πολύ επιεικής απέναντι στο έγκλημα».

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων, λέγοντας: «Ίσως περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν».