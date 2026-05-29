Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Champions League έχει ξεκινήσει, με την Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ να ετοιμάζονται για τη μάχη του Σαββάτου (30/5, 19:00) με στόχο την κορυφή της Ευρώπης. Στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελικό, ο προπονητής των Παριζιάνων, Λουίς Ενρίκε, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ετοιμότητας, υπογραμμίζοντας πως σε τόσο μεγάλα παιχνίδια δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Ο τεχνικός στάθηκε στη σημασία του να κατακτάς ξανά το τρόπαιο, σημειώνοντας πως η δίψα για διατήρηση των ευρωπαϊκών σκήπτρων είναι ακόμη μεγαλύτερη από την πρώτη κατάκτηση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λουίς Ενρίκε

«Δεν ήταν έκπληξη για εμένα ότι ο Αρτέτα τους οδήγησε στην κατάκτηση του τίτλου. Άξιζαν να κατακτήσουν την Premier League, ήταν σταθεροί όλη τη σεζόν. Δεν ήταν εύκολο με τη Μάντσεστερ Σίτι να τους κυνηγά, αλλά αξίζουν τον τίτλο.

Γνωρίζουμε πολύ καλά την Άρσεναλ, έχουμε παίξει εναντίον της μερικές φορές. Υπάρχουν πάντα πράγματα που μπορούμε να τελειοποιήσουμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στις προπονήσεις μας. Η διαχείριση ενός τελικού είναι πάντα διαφορετική.

Ο τελικός είναι πάντα ένα δύσκολο παιχνίδι. Η περσινή χρονιά ήταν εξαιρετική για εμάς, κυριαρχήσαμε απέναντι στην Ίντερ. Στον αυριανό τελικό, δεν νομίζω ότι υπάρχει φαβορί, ειλικρινά.

Για εμάς, όλα κρίνονται στη λεπτομέρεια. Θα πρέπει να τα δώσουμε όλα σε ολόκληρο το 90λεπτο, αλλά και να το απολαύσουμε.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από την κατάκτηση του Champions League. Τα υπόλοιπα είναι απλώς στρατηγική.

Έχουμε κερδίσει και οι δύο τα εγχώρια πρωταθλήματά μας, τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι στο τι είναι καλύτερο για την ομάδα μας στον τελικό.

Προσπαθούμε να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι σε ό,τι είναι σημαντικό. Έχουμε ήδη μείνει στα βιβλία της ιστορίας ως μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο και θέλουμε να το επαναλάβουμε, κάτι που δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο από το να το κατακτήσεις για πρώτη φορά».