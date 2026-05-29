Η συμφωνία Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας για τη δημιουργία ενός νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού κόμβου με επίκεντρο την Ελευσίνα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη ναυπηγική και αμυντική βιομηχανία της χώρας. Το έργο «Project Trident» παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Το επενδυτικό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 1,35 δισ. ευρώ, προβλέπει την αναβάθμιση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της Ελλάδας, την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών και τη δημιουργία σύγχρονων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που θα μπορούν να υποστηρίζουν διεθνή ναυτικά και αμυντικά προγράμματα.

Τρεις φάσεις επενδύσεων και 10.000 νέες θέσεις εργασίας

Το σχέδιο αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη, ύψους 150 εκατ. ευρώ, αφορά την ενίσχυση των δυνατοτήτων συντήρησης και επισκευής πλοίων μέσω νέων εγκαταστάσεων και δεξαμενών μεγάλης κλίμακας. Η δεύτερη, ύψους 200 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και τη δημιουργία εγκαταστάσεων logistics. Η τρίτη, ύψους 1 δισ. ευρώ, προβλέπει την εγκατάσταση προηγμένου εξοπλισμού και αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής για την υποστήριξη ακόμη και προγραμμάτων ναυπήγησης υποβρυχίων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η πρωτοβουλία αναμένεται να δημιουργήσει έως και 10.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Η συμβολή της στην ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει το 0,8% του ΑΕΠ ετησίως, ενώ η εγχώρια προστιθέμενη αξία στα προγράμματα αναμένεται να φτάσει έως και το 70%.

Το Project Trident στοχεύει να μετατρέψει την Ελευσίνα σε περιφερειακό κέντρο ναυπηγικής και αμυντικής υποστήριξης για την Ανατολική Μεσόγειο, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα, εξυπηρετώντας τόσο το Πολεμικό Ναυτικό όσο και συμμαχικές δυνάμεις.

Δηλώσεις και τοποθετήσεις

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «στρατηγική πρωτοβουλία που υπερβαίνει τα όρια μιας επιχειρηματικής συνεργασίας». Όπως είπε, πρόκειται για κοινή δέσμευση Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας στην ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής.

Η Γκιλφόιλ υπογράμμισε ότι η τριμερής συνεργασία μπορεί να αναδείξει την Ελλάδα σε περιφερειακό βιομηχανικό κέντρο ναυτικής άμυνας, υποστηρίζοντας το Πολεμικό Ναυτικό, τον 6ο Στόλο των ΗΠΑ, δυνάμεις του ΝΑΤΟ και συμμαχικές χώρες. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πρόγραμμα συνδυάζει αμερικανικές και κορεατικές τεχνολογίες με την τεχνογνωσία της ελληνικής βιομηχανίας.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορικής σημασίας για την Ελλάδα και τη διεθνή αμυντική συνεργασία. Όπως ανέφερε, η σύμπραξη φέρνει κοντά την αμερικανική αμυντική τεχνολογία, την κορεατική ναυπηγική τεχνογνωσία και τις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας, διαμορφώνοντας έναν ισχυρό κόμβο αμυντικής υποστήριξης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, έκανε λόγο για συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα στη ναυπηγική βιομηχανία της χώρας. Τόνισε ότι η συνεργασία με τη Hanwha και η στήριξη των ΗΠΑ δίνουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να εξελιχθεί σε κεντρικό ναυπηγικό κόμβο για τη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Ξενοκώστας παρουσίασε το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,35 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας τη στόχευση για πλήρη μετατροπή του ναυπηγικού κέντρου της ONEX σε κάθετα ολοκληρωμένη εγκατάσταση κατασκευής και υποστήριξης ναυτικών μονάδων. Εκτίμησε ότι θα δημιουργηθούν 10.000 θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια.

Ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, Ju-seong Lim, χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Νότιας Κορέας, Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς της ναυπηγικής, της άμυνας και της τεχνολογίας. Επισήμανε ότι η στρατηγική θέση της Ελλάδας μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου ναυπηγικού οικοσυστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα.

Τέλος, ο Senior Vice President της Hanwha, Sean Seongwoo Park, ανέφερε ότι η συνεργασία μπορεί να ενισχύσει τη ναυπηγική και αμυντική βιομηχανία της Ελλάδας, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ Κορέας, Ελλάδας και ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω επενδύσεις και βιομηχανική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.