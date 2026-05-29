Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στην χρηματιστηριακή αγορά η οποία επανέρχεται σε ανοδική τροχιά μετά τη χθεσινή υποχώρηση.

Ήπια ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς ενισχύονται οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.380,05 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,35%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε ανώτερη τιμή στις 2.387,71 μονάδες (+1,67%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 154,47 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+3,84%), της Jumbo (+2,79%), της Metlen (+2,64%) και Alpha Bank (+2,62%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-0,60%), της Viohalco (-0,48%) και της Motor Oil (-0,43%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Credia Bank και η Eurobank διακινώντας 5.598.810 και 3.309.538 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 31,17 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 19,11 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 76 μετοχές, 34 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (+4,93%) και Λάμψα (+3,74%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-3,85%) και Δάϊος Πλαστικά (-3,32%).