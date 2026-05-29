Μήνυμα υπέρ της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην επιχειρηματικότητα και της άρσης των στερεοτύπων έστειλε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Δαμίγος, κατά το συνέδριο «Γυναίκες και Επιχειρηματικότητα – Προκλήσεις στο Σύγχρονο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον», που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς υπό την αιγίδα του ΒΕΑ.

«Για το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και τον επιμελητηριακό κόσμο συνολικά δεν υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ ανδρικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας», τόνισε ο κ. Δαμίγος, επισημαίνοντας ότι οι γυναίκες συμμετέχουν ισότιμα και καθοριστικά στην ανάπτυξη και λειτουργία των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομική πρόοδο της χώρας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο πρόεδρος του ΒΕΑ χαρακτήρισε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα πυλώνα ανάπτυξης, καινοτομίας και κοινωνικής συνοχής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των γυναικών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη βάση της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ίσης πρόσβασης στα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών σε θέσεις διοίκησης και διαμόρφωσης ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα διευκολύνει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «πυρήνας της δημοκρατίας είναι η ισονομία, η ισότητα και οι ίσες ευκαιρίες», σημειώνοντας ότι ζητούμενο παραμένει η δημιουργία συνθηκών ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να υλοποιήσει το επιχειρηματικό της όραμα χωρίς εμπόδια και διακρίσεις.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, θεσμικών φορέων και στελεχών της αγοράς, με αντικείμενο τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για τις γυναίκες στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.