Ένα δεξαμενόπλοιο πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ το απόγευμα της Δευτέρας (13/4), μετά την έναρξη ισχύος του αμερικανικού αποκλεισμού στα πλοία που αποπλέουν ή προσεγγίζουν ιρανικά λιμάνια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Kpler, μια πλατφόρμα πληροφοριών και ανάλυσης δεδομένων για τις παγκόσμιες εμπορικές ροές την οποία επικαλείται το CNN .

Το τάνκερ που είναι νηολογημένο στις Κομόρες με την ονομασία «Elpis», είναι μερικώς φορτωμένο και τελεί υπό κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2025 για την «εμπλοκή του στην πώληση, αγορά και μεταφορά ιρανικού πετρελαίου», ως μέρος του σκιώδους στόλου του Ιράν, όπως επισημαίνει το CNN.

Αντίθετα, ένα δεξαμενόπλοιο «Ostria», νηολογημένο στην Μποτσουάνα, έκανε αναστροφή, ενώ προσπαθούσε να διέλθει από τα Στενά. Μόλις 41 λεπτά μετά την έναρξη του αποκλεισμού που διέταξε ο Τραμπ, το πλοίο άλλαξε τον προβλεπόμενο προορισμό του από το Ομάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφού έκανε στροφή, σύμφωνα με την ανασκόπηση του CNN για τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της Kpler.

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη ισχύος του αποκλεισμού, ένα άλλο δεξαμενόπλοιο, το «Rich Starry», μετέδωσε ότι βρίσκεται «παρασυρόμενο» στα ανοικτά των ακτών του νησιού Qeshm, προφανώς καθυστερώντας το ταξίδι του μέσω του καναλιού.