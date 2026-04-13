Σε ισχύ τέθηκε στις 17:00 το απόγευμα ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβάλει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στα ιρανικά λιμάνια, εντείνοντας την ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι «όποιο πλοίο πλησιάσει, θα χτυπηθεί».

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι:«Ο στόλος του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, εντελώς καταστραμμένος – 158 πλοία. Αυτό που δεν χτυπήσαμε είναι ο μικρός αριθμός των, όπως τα αποκαλούν, ‘πλοίων ταχείας επίθεσης’, επειδή δεν τα θεωρούσαμε ιδιαίτερη απειλή.

Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει έστω και λίγο τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ αμέσως, χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών σε σκάφη στη θάλασσα.

Είναι γρήγορο και βίαιο.

Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Υπενθυμίζεται ότι, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αποκλεισμό του Κόλπου του Ομάν και της Αραβικής Θάλασσας, ανατολικά των Στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, σύμφωνα με ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

«Κάθε σκάφος που εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα αποτρέπεται», τονίζεται στην ανακοίνωση της CENTCOM, υπογραμμίζοντας τον αυστηρό χαρακτήρα των μέτρων ασφαλείας.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι «ο αποκλεισμός δεν αφορά τη διέλευση ουδέτερων πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από προορισμούς εκτός του Ιράν». Η επισήμανση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομαλής ναυσιπλοΐας για τις διεθνείς εμπορικές ροές που διέρχονται από την κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό.

Επίσης, η CENTCOM αναφέρει ότι ο αποκλεισμός επεκτείνεται σε ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, τους ιρανικούς λιμένες και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου.

Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι, θα επιτρέπονται ανθρωπιστικές αποστολές, όπως η μεταφορά τροφίμων και ιατρικών εφοδίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπόκεινται σε σχετική επιθεώρηση.

Φρουροί της Επανάστασης: «Η μετακίνηση στρατιωτικών πλοίων προς τα Στενά του Ορμούζ συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας»

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι η μετακίνηση στρατιωτικών πλοίων προς τα Στενά του Ορμούζ συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε νωρίτερα από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Όπως αναφέρεται, το Ναυτικό του IRGC υπογράμμισε ότι «σε αντίθεση με τους αβάσιμους ισχυρισμούς του αμερικανοσιωνιστή εχθρού, η διέλευση πολιτικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ επιτρέπεται υπό έξυπνη διαχείριση και έλεγχο, σύμφωνα με συγκεκριμένους κανονισμούς».

Η ίδια ανακοίνωση επισημαίνει πως «οποιαδήποτε στρατιωτικά σκάφη σκοπεύουν να πλησιάσουν το Στενό με οποιοδήποτε πρόσχημα, αυτό θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας και θα αντιμετωπιστούν αυστηρά και σκληρά».