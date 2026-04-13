Η προθεσμία που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού που θα επέβαλαν οι ΗΠΑ στα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικούς λιμένες, παρήλθε στις 17:00, ώρα έναρξης του αποκλεισμού, όπως είχε δηλώσει η αμερικανική πλευρά.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, παραμένει ανυποχώρητη, διατηρώντας αμετάβλητη τη στάση της απέναντι στα μέτρα που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον.

Τι επιπτώσεις θα έχει ο ναυτικός αποκλεισμός

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος προχωρά στην εφαρμογή του αποκλεισμού με στόχο να περιορίσει τα έσοδα της Τεχεράνης από το πετρέλαιο και να ασκήσει πίεση στην ιρανική οικονομία. Το μέτρο αποσκοπεί επίσης στο να ματαιώσει το σχέδιο του Ιράν να αυξήσει τα έσοδά του, επιβάλλοντας χρεώσεις για την ασφαλή διέλευση των πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ναυτικός αποκλεισμός εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει δοκιμή για τον έλεγχο που ασκεί η Τεχεράνη στη θαλάσσια οδό, ωστόσο εγκυμονεί τον κίνδυνο οι αμερικανικές δυνάμεις να καταστούν πιο ευάλωτες σε ενδεχόμενες ιρανικές επιθέσεις.

Οι επιπτώσεις στην οικονομία

Το σχέδιο του Τραμπ ενδέχεται να επιφέρει νέα πλήγματα στην ήδη επιβαρυμένη οικονομία του Ιράν, η οποία έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις από τις κυρώσεις και την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Παράλληλα, όμως, απειλεί να επιδεινώσει τις συνέπειες του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία.

Με την ανακοίνωση της απόφασης, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν, με το βαρέλι Brent να αυξάνεται κατά 8%, φτάνοντας τα 104 δολάρια. Ο αποκλεισμός αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στα πλοία που έχουν συνάψει συμφωνίες με βάση τους όρους διέλευσης που έχει θέσει η Τεχεράνη, επηρεάζοντας συμμάχους όπως η Ιαπωνία και ευρωπαϊκές χώρες που εξαρτώνται από τις προμήθειες πετρελαίου του Περσικού Κόλπου.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει διπλωματικές εντάσεις με μεγάλες δυνάμεις, όπως η Κίνα, εάν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν να εμποδίσουν τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Αντίκτυπος στο εσωτερικό των ΗΠΑ

Οι οικονομικές επιπτώσεις του αποκλεισμού δεν αναμένεται να περιοριστούν εκτός συνόρων. Ήδη, οι Αμερικανοί πολίτες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την αύξηση των τιμών στη βενζίνη, στα τρόφιμα και στη στέγαση, ενώ η άνοδος του πετρελαίου έχει συμβάλει στην ενίσχυση του πληθωρισμού.

Ο δείκτης πληθωρισμού έφτασε στο 3,3% τον Μάρτιο, από 2,4% τον Φεβρουάριο, επηρεάζοντας αρνητικά το σύνολο της αμερικανικής οικονομίας.