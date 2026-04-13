Αξιωματούχοι του Ντόναλντ Τραμπ συζητούν το ενδεχόμενο μιας ακόμη συνάντησης πρόσωπο με πρόσωπο με Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CNN. Η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης την επόμενη εβδομάδα, εφόσον παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν μια τέτοια πρωτοβουλία θα υλοποιηθεί τελικά.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν ήδη πιθανές ημερομηνίες και τοποθεσίες, σε περίπτωση που οι συνεχιζόμενες συνομιλίες με το Ιράν και τους περιφερειακούς μεσολαβητές σημειώσουν πρόοδο τις επόμενες ημέρες. Οι συζητήσεις χαρακτηρίζονται ως προκαταρκτικές και γίνονται με στόχο την προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο. «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να θέσουμε κάτι γρήγορα σε περίπτωση που τα πράγματα προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε η πηγή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας αντίδρασης εφόσον υπάρξει θετική εξέλιξη.

Η συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ και οι μεσολαβητές

Η μαραθώνια συνάντηση του Σαββάτου στο Ισλαμαμπάντ αποτέλεσε το αποκορύφωμα εβδομάδων διαπραγματεύσεων που περιλάμβαναν κορυφαίους αξιωματούχους και μεσολαβητές των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Ομάν. Οι διεργασίες αυτές φαίνεται να άνοιξαν έναν νέο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Περιφερειακή πηγή ανέφερε στο CNN, ότι υπάρχει πιθανότητα για έναν ακόμη γύρο διαπραγματεύσεων, με την Τουρκία να εργάζεται εντατικά για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πριν επιλεγεί η Ισλαμαμπάντ, είχαν προταθεί διάφορες τοποθεσίες, όπως η Γενεύη, η Βιέννη και η Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γενεύη και η Ισλαμαμπάντ παραμένουν στο τραπέζι ως πιθανοί τόποι διεξαγωγής ενός επόμενου γύρου επαφών, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες.

Προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης εξακολουθούν να εκφράζουν την ελπίδα ότι μια διπλωματική αποκλιμάκωση είναι εφικτή. Όπως επισημαίνουν άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες, το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας για την κατάπαυση του πυρός παραμένει ανοιχτό, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.