«Οι Ιρανοί δεν έχουν εγκαταλείψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προβλέπω ότι θα επιστρέψουν και θα μας δώσουν όλα όσα θέλουμε» υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες δηλώσεις σήμερα Κυριακή του Πάσχα (12/4) για το Ιράν στο Fox News, όπου επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι «δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος» για να ολοκληρωθεί μια τέτοια επιχείρηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην περιβόητη ανάρτηση του στο Truth Social σχετικά με την εξάλειψη του ιρανικού πολιτισμού, κάνοντας λόγο για «ενόχληση των Ιρανών», που τους έφερε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ ήταν «πολύ φιλικές» προς το τέλος τους.

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη, ότι «δεν θα χρειαστεί πολύ για να καθαρίσουμε τα Στενά», επισημαίνοντας πως το ΝΑΤΟ έχει εκδηλώσει πρόθεση να συνδράμει στις επιχειρήσεις στην περιοχή. «Νομίζουμε ότι πολλές χώρες θα μας βοηθήσουν σε αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ήταν και πάλι επικριτικός για την Βορειοατλαντική Συμμαχία, αφήνοντας κμαι πάλι ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο σχετικά με την συμμετοχή των ΗΠΑ σε αυτής, λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι «πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα του ΝΑΤΟ. Δεν ήταν εκεί για εμάς».

Αναφερόμενος στις στρατιωτικές κινήσεις, ο Τραμπ υπογράμμισε, ότι οι ΗΠΑ «φέρνουν επίσης περισσότερα ναρκαλιευτικά» στα Στενά του Ορμούζ, ενώ επεσήμανε πως «η Βρετανία, όπως και άλλα έθνη, στέλνουν ναρκαλιευτικά» για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θαλάσσια οδό. Αναφερόμενος δε στην χθεσινή διέλευση δύο αμερικανικών αντιτορπιλικών από τα Στενά του Ορμούζ, τόνισε ότι «κανείς δεν έκανε τίποτα στα δύο αμερικανικά πλοία που πέρασαν από τα Στενά το Σάββατο», υπογραμμίζοντας ότι η διέλευση πραγματοποιήθηκε χωρίς περιστατικά.

Ερωτηθείς για το κύμα ακρίβειας, ειδικά στην ενέργεια, εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, προέβλεψε ότι «οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μπορεί να είναι χαμηλότερες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές (σ.σ. στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο) ή ελαφρώς υψηλότερες». Σε ερώτηση σχετικά με την δήλωσή του, ότι θα επιβάλει επιπλέον δασμούς 50% στις χώρες που θα συνεχίσουν να προμηθεύουν όπλα το Ιράν και αν αυτό αφορά και την Κίνα, απάντησε καταφατικά.

Σε ανάρτησή του την Κυριακή του Πάσχα, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου ‘όλα θα επιτρέπονται να εισέρχονται και όλα να εξέρχονται’, αλλά το Ιράν δεν έχει επιτρέψει να συμβεί αυτό».

Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε πως έχει δώσει εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να «αναζητήσει και να ανακόψει κάθε πλοίο στα διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν»

«Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή διέλευση στις ανοικτές θάλασσες», κατέληξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας τη ρητορική έντασης μετά το αδιέξοδο των διπλωματικών επαφών.

Αναλυτικά ολόκληρη ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:

Το Ιράν υποσχέθηκε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, και εν γνώσει του δεν το έπραξε. Αυτό προκάλεσε άγχος, αναστάτωση και πόνο σε πολλούς ανθρώπους και χώρες σε όλο τον κόσμο. Λένε ότι έβαλαν νάρκες στο νερό, παρόλο που όλο το Ναυτικό τους, και οι περισσότερες από τις «ναρκοπαγίδες» τους, έχουν ανατιναχθεί ολοσχερώς. Μπορεί να το έκαναν, αλλά ποιος πλοιοκτήτης θα ήθελε να ρισκάρει; Υπάρχει μεγάλη ατιμία και μόνιμη βλάβη στη φήμη του Ιράν, και σε ό,τι έχει απομείνει από τους «Ηγέτες» του, αλλά είμαστε πέρα ​​από όλα αυτά. Όπως υποσχέθηκαν, καλύτερα να ξεκινήσουν τη διαδικασία για να ανοίξουν γρήγορα αυτή τη ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΟΔΟ! Κάθε νόμος παραβιάζεται από αυτούς.

Έχω ενημερωθεί πλήρως από τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον Ειδικό Απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ισλαμαμπάντ, υπό την ευγενική και πολύ ικανή ηγεσία του Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του Πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν. Είναι πολύ εξαιρετικοί άνθρωποι και με ευχαριστούν συνεχώς που έσωσα 30 έως 50 εκατομμύρια ζωές σε αυτό που θα ήταν ένας φρικτός πόλεμος με την Ινδία. […]

Η συνάντηση με το Ιράν ξεκίνησε νωρίς το πρωί και διήρκεσε όλη τη νύχτα – Κοντά στις 20 ώρες. Θα μπορούσα να αναφερθώ λεπτομερώς και να μιλήσω για πολλά που έχουν επιτευχθεί, αλλά υπάρχει μόνο ένα πράγμα που έχει σημασία – ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ!

Από πολλές απόψεις, τα σημεία που συμφωνήθηκαν είναι καλύτερα από το να συνεχίσουμε τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις μέχρι το τέλος, αλλά όλα αυτά τα σημεία δεν έχουν σημασία σε σύγκριση με το να επιτρέψουμε στην Πυρηνική Ενέργεια να βρίσκεται στα χέρια τόσο ασταθών, δύσκολων, απρόβλεπτων ανθρώπων.

Οι τρεις Εκπρόσωποί μου, καθώς περνούσε όλος αυτός ο καιρός, έγιναν, όπως ήταν αναμενόμενο, πολύ φιλικοί και σεβαστοί προς τους Εκπροσώπους του Ιράν, τον Μοχάμεντ-Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, τον Αμπάς Αραγτσί και τον Αλί Μπαγκέρι, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, επειδή ήταν πολύ άκαμπτοι ως προς το πιο σημαντικό ζήτημα και, όπως έλεγα πάντα, από την αρχή και πριν από πολλά χρόνια, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ!