Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο NTB, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στην Ευρώπη σε σχέση με την δέσμευση των ΗΠΑ για την περιφερειακή ασφάλεια.
Ο Στέρε επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι για να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και υπέγραψε μια νέα αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία περιλαμβάνει την συμμετοχή της Νορβηγίας στη γαλλική πρωτοβουλία πυρηνικής αποτροπής.
