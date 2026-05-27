Η μεγάλη στιγμή του τελικού του Conference League έφτασε, με Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στις 22:00 στη Λειψία, διεκδικώντας το τρόπαιο σε έναν ιστορικό πέμπτο τελικό της διοργάνωσης, μπροστά σε 48.000 θεατές.

Οι δύο ομάδες έχουν ήδη παρατάξει τις ενδεκάδες τους για τη μεγάλη μάχη. Η Κρίσταλ Πάλας ξεκινά με τους Χέντερσον, Κανβό, Λακρουά, Ριάντ, Μουνιόθ, Μίτσελ, Καμάντα, Γουάρτον, Σαρ, Ματετά και Πίνο, σε ένα σχήμα που συνδυάζει ταχύτητα και δημιουργικότητα.

Από την άλλη πλευρά, η Ράγιο Βαγιεκάνο παρατάσσεται με τους Μπατάγια, Ράτσιου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Παλαθόν, Βαλεντίν, Λόπεθ, Ντε Φρούτος, Γκαρσία και Αλεμάο, έτοιμη να διεκδικήσει το δικό της ευρωπαϊκό όνειρο σε έναν τελικό που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.