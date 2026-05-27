Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς, λίγες εβδομάδες μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση της. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS News, η διάγνωση έγινε λίγο μετά την απόφαση του προέδρου Τραμπ να τη θέσει εκτός του ανώτατου αξιώματος επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η 60χρονη Μπόντι δήλωσε ότι υποβάλλεται ήδη σε θεραπεία, η οποία περιλάμβανε και χειρουργική επέμβαση πριν από μερικές εβδομάδες. Παρά τη δοκιμασία, συνεχίζει να εργάζεται και να συμμετέχει ενεργά σε επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η πρώην υπουργός αναμένεται να ενταχθεί στο νέο συμβουλευτικό όργανο του Λευκού Οίκου για την τεχνητή νοημοσύνη, το Presidential Council of Advisors on Science and Technology (PCAST). Παράλληλα, φίλοι και συνεργάτες της εκφράζουν δημόσια τη στήριξή τους.

Η παρουσιάστρια podcast και πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Katie Miller, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Παμ δίνει σιωπηλά μάχη με τον καρκίνο τις τελευταίες εβδομάδες», προσθέτοντας ότι «έχει χρυσή καρδιά».

Υψηλά ποσοστά επιβίωσης στον καρκίνο του θυρεοειδούς

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, ο καρκίνος του θυρεοειδούς παρουσιάζει ποσοστό πενταετούς επιβίωσης άνω του 98%. Οι περισσότερες μορφές του θεωρούνται θεραπεύσιμες και πλήρως ιάσιμες, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της Μπόντι.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ασθένειά της.

Νέος ρόλος μετά την αποχώρηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Όταν αποχώρησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης στις αρχές Απριλίου, η Μπόντι είχε δηλώσει ότι ανυπομονούσε να αναλάβει ρόλο στον ιδιωτικό τομέα. Η συμμετοχή της στο PCAST αποτελεί την πρώτη δημόσια πληροφορία σχετικά με τις επαγγελματικές της δραστηριότητες μετά την αποχώρησή της από την κυβέρνηση.

Ο αντιπρόεδρος JD Vance ανέφερε: «Η Παμ υπήρξε εξαιρετικά πολύτιμο μέλος της ομάδας του προέδρου και είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσει να συμμετέχει στην αντιμετώπιση ορισμένων από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.»

Η υπόθεση Έπσταϊν και η κατάθεση στο Κογκρέσο

Η Μπόντι, που θεωρείται πιστή σύμμαχος του Τραμπ ήδη από την πρώτη του θητεία, αναμένεται να καταθέσει την Παρασκευή ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής σχετικά με τη διαχείριση των αρχείων της υπόθεσης Έπσταϊν.

Τόσο η ίδια όσο και ο Τραμπ έχουν δεχθεί διακομματική κριτική για τον τρόπο δημοσιοποίησης των αρχείων, καθώς ορισμένοι Δημοκρατικοί βουλευτές υποστηρίζουν ότι σημαντικά έγγραφα αποκρύφθηκαν από τη δημοσιότητα.