Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ γνωστοποίησε την αποστολή της για το Μουντιάλ, με τις προσδοκίες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες ενόψει της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Ο Αργεντινός ομοσπονδιακός τεχνικός επέλεξε όλα τα μεγάλα ονόματα του αμερικανικού ποδοσφαίρου, θέλοντας να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο μπροστά στο κοινό της χώρας του.

Η σημαντικότερη απουσία από τις επιλογές του τεχνικού είναι εκείνη του Ντιέγκο Λούνα, με τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Σολτ Λέικ να μένει εκτός τελικής λίστας.

Here to chase legacy on home soil. Mauricio Pochettino has selected the 26 players to represent the United States this summer. pic.twitter.com/S8sF7l0PMi — U.S. Soccer Men’s National Team (@USMNT) May 26, 2026

Οι Αμερικανοί θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στις 13 Ιουνίου απέναντι στην Παραγουάη, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουν την Αυστραλία και την Τουρκία στη φάση των ομίλων, με στόχο μία δυναμική πορεία στη διοργάνωση.

Βέβαια, δεν έλειψε και η εντυπωσιακή παρουσίαση της εμφάνισης της φανέλας με την οποία θα αγωνιστούν οι παίκτες στο προσεχές Μουντιάλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη U.S. Soccer MNT (@usmnt)

Αναλυτικά η αποστολή

Τερματοφύλακες: Ματ Τέρνερ, Ματ Φρις, Κρις Μπρέιντι

Αμυντικοί: Σερτζίνιο Ντεστ, Κρις Ρίτσαρντς, Άντονι Ρόμπινσον, Όστον Τράστι, Μάιλς Ρόμπινσον, Τιμ Ριμ, Άλεξ Φρίμαν, Μαξ Άρφστεν, Μαρκ ΜακΚένζι, Τζο Σκάλι

Μέσοι: Τάιλερ Άνταμς, Γουέστον ΜακΚένι, Μπρένταν Αάρονσον, Σεμπάστιαν Μπερχάλτερ, Κρίστιαν Ρολντάν, Μαλίκ Τίλμαν, Αλεχάντρο Ζεντέχας

Επιθετικοί: Τζιοβάνι Ρέινα, Ρικάρντο Πέπι, Κρίστιαν Πούλισιτς, Χάτζι Ράιτ, Φολαρίν Μπάλογκαν, Τιμ Γουεά