Στη σύλληψη 25χρονου για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) και κοκαΐνης προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 25χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας στην κατοχή του ποσότητες που προορίζονταν για εμπορία.

Λίγο πριν από την αστυνομική επιχείρηση, ο 25χρονος είχε παραδώσει σε 20χρονο αλλοδαπό νάιλον συσκευασία με skunk, γεγονός που αποτέλεσε κομβικό στοιχείο για την επέμβαση των Αρχών.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του 20χρονου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και για απείθεια.

Η έρευνα και τα ευρήματα

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα, κατά την οποία πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 25χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην οικία του, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), κοκαΐνη, αεροβόλο πιστόλι και μαχαίρι τύπου ματσέτα.

Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 76 κιλά skunk, 755 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο μοτοσικλέτες, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4.975 ευρώ.

Η δράση των εμπλεκομένων

Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι λίγο πριν από την επιχείρηση, ο 25χρονος είχε παραδώσει στον 20χρονο αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μεικτού βάρους 1.030 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια, ο 20χρονος, αντιλαμβανόμενος επικείμενο έλεγχο, πέταξε την τσάντα με τα ναρκωτικά σε προαύλιο εγκαταλελειμμένης οικίας στην Αθήνα.

Η εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία εκτιμά ότι το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των κατασχεμένων ποσοτήτων ξεπερνά τις 420.000 ευρώ.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.