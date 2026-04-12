Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχάμαντ Τζαβάντ Σαρίφ εκτίμησε ότι οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο εξαιτίας των προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών να «υπαγορεύσουν τους όρους τους».

«Καμία διαπραγμάτευση —τουλάχιστον με το Ιράν— δεν θα επιτύχει στη βάση “δικοί μας/δικοί σας όροι”», δήλωσε ο Ζαρίφ, ένας από τους αρχιτέκτονες της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που συνήφθη το 2015 με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Η συμφωνία αυτή εγκαταλείφθηκε τρία χρόνια αργότερα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να καταλάβουν: δεν μπορούν να υπαγορεύουν τους όρους τους στο Ιράν. Δεν είναι πολύ αργά για να το μάθουν. Όχι ακόμη», πρόσθεσε ο Σαρίφ σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

Οι χθεσινές συνομιλίες είχαν στόχο να δοθεί τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ, πέρα από την κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων που τέθηκε σε ισχύ τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου. Ωστόσο, οι προσπάθειες δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων, οι διαφωνίες επικεντρώθηκαν στην «απαίτηση του Ιράν να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και την άρνησή του να εγκαταλείψει το απόθεμά του εμπλουτισμένου ουρανίου».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι συζητήσεις διήρκεσαν περίπου 21 ώρες, επισημαίνοντας πως το Ιράν «επέλεξε να μην αποδεχθεί τους όρους μας».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε ότι υπήρξε σύγκλιση σε ορισμένα ζητήματα, ωστόσο παραμένει «διάσταση απόψεων σε δύο ή τρία σημαντικά θέματα».

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, ύστερα από κοινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Έκτοτε, η σύγκρουση έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Το ενδεχόμενο παράτασης ή νέας κατάπαυσης του πυρός παραμένει αβέβαιο μετά την αποτυχία των συνομιλιών.