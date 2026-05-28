Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι γύρω από τουλάχιστον τέσσερα κτίρια στην πόλη της Τύρου και άλλα τέσσερα σε περίχωρά της, διαμηνύοντας πως θα εξαπολύσει βομβαρδισμούς εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται στη θεωρία από τη 17η Απριλίου.

«Κατεπείγουσα προειδοποίηση υπόψη των κατοίκων του Λιβάνου, ιδιαίτερα των κατοίκων της Τύρου (…) για την ασφάλειά σας, πρέπει να απομακρυνθείτε εσπευσμένα και να κατευθυνθείτε (προς περιοχές οι οποίες βρίσκονται) βόρεια από τον ποταμό Ζαχράνι», ανέφερε μέσω X ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.