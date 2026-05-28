«Ψηφιακό φάκελο» με όλα τα επιδόματα και τις ενισχύσεις που λαμβάνει αποκτά κάθε πολίτης μέσω του Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, της ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας που θα επιτρέψει στο Δημόσιο να έχει, για πρώτη φορά, συγκεντρωμένη εικόνα του συνόλου των παροχών ανά φυσικό πρόσωπο.

Η πλατφόρμα τίθεται σε πιλοτική λειτουργία την ερχόμενη εβδομάδα και θα παραμείνει σε δοκιμαστική φάση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Μέσω του νέου συστήματος, το κράτος θα μπορεί να γνωρίζει αναλυτικά ποιος λαμβάνει επίδομα, ποιο είναι το ύψος του και από ποιον φορέα καταβάλλεται.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι Νίκος Παπαθανάσης, Θάνος Πετραλιάς, Δημήτρης Παπαστεργίου και Γιώργος Πιτσιλής, βασικοί στόχοι του Μητρώου είναι μεταξύ άλλων:

– η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής επίπτωσης των παροχών και ενισχύσεων

– η παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο ελεγκτικών διαδικασιών σχετικά με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών και ενισχύσεων ανά φυσικό πρόσωπο,

– η αξιοποίηση της συνολικής πληροφόρησης των χορηγούμενων παροχών ανά φυσικό πρόσωπο, για λόγους ελέγχου σώρευσης παροχών και ενισχύσεων.

Με τη χαρτογράφηση των κοινωνικών παροχών και ενισχύσεων δημιουργείται ενιαίο ψηφιακό προφίλ ανά ΑΦΜ, όπου θα καταγράφονται όλες οι παροχές που λαμβάνει κάθε πολίτης. Από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα θέρμανσης, ανεργίας, αναπηρίας κ.ά

Στο Μητρώο εντάσσονται:

– Όλα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, στα οποία χορηγούνται παροχές ή/και ενισχύσεις από το δημόσιο.

– Όλες οι παροχές, σε χρήμα και σε είδος, και οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από τους φορείς του δημόσιου τομέα οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Μητρώο για τη θέσπιση νέων παροχών και ενισχύσεων, προκειμένου να εντάσσονται στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Ψηφιακό φάκελος για κάθε ΑΦΜ

Για κάθε φυσικό πρόσωπο τηρούνται στο Μητρώο οι εξής κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών:

– Προσωπικά στοιχεία δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων, τόπος διαμονής).

– οικονομικά στοιχεία δικαιούχου (ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα (πραγματικό και τεκμαρτό), στοιχεία από επιμέρους πεδία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που αφορούν σε πηγές εισοδήματος ή επιδομάτων, ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, ύψος συνολικής ακίνητης περιουσίας, όπως λαμβάνεται για σκοπούς προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ)

– στοιχεία παροχών ή ενισχύσεων (ποσό δικαιούμενης παροχής ή ενίσχυσης, ποσό καταβληθείσας ή ανακτηθείσας παροχής ή ενίσχυσης, περίοδος αναφοράς της καταβληθείσας ή ανακτηθείσας παροχής-ενίσχυσης, με διακριτή σήμανση για έναρξη και λήξη. Σε περίπτωση παροχής ή ενίσχυσης που καταβάλλεται άπαξ και δεν συνδέεται με κάποιο μήνα αναφοράς, τότε συμπληρώνεται ο μήνας καταβολής της ενίσχυσης, ημερομηνία καταβληθείσας ή ανακτηθείσας παροχής ή ενίσχυσης).

Διαλειτουργικότητα

Το Μητρώο διαλειτουργεί, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) με:

– Το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών,

– το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ,

– τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος της ΑΑΔΕ,

– τις Δηλώσεις Ακινήτων/ΕΝΦΙΑ της ΑΑΔΕ,

– το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ και λοιπά μητρώα της ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ, ιδίως για την άντληση πληροφοριών σχετικά τον αριθμό τέκνων, υπό την έννοια του έμμεσου μέλους

– Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕΜΕπ)

– τα Μητρώα ή Πληροφοριακά Συστήματα των παροχών και ενισχύσεων που εντάσσονται στο Μητρώο,

– το Πληροφοριακό Σύστημα εξουσιοδότησης χρηστών οριζόντιων πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της ΓΓΠΣΨΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εξουσιοδότηση χρηστών Οριζόντιων Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης που συνδέονται στην πλατφόρμα με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης».

Απογραφή

Στις παροχές και ενισχύσεις που εντάσσονται στο πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

– το επίδομα θέρμανσης,

– το επίδομα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης,

– το επίδομα παιδιού,

– το επίδομα γέννησης,

– το επίδομα αναδοχής ,

– το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

– το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες

– το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ,

– το επίδομα στέγασης,

– το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων

– οι παροχές του Προγράμματος «Κάλυψη»

– οι οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία

– η υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»

– μηνιαία αμοιβή των επαγγελματιών αναδόχων

– το επίδομα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας.

Χρόνος τήρησης δεδομένων

Τα δεδομένα του Μητρώου τηρούνται για κάθε φυσικό πρόσωπο για διάστημα 15 ετών. Μετά διαγράφονται με ευθύνη της ΑΑΔΕ.