Η περαιτέρω ωρίμανση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα αποτυπώνεται στην «Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2026», που διεξήχθη από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN), υπό την αιγίδα της eQuality NGO. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι καταναλωτές διατηρούν έντονη ψηφιακή δραστηριότητα και ενσωματώνουν σταθερά τις online αγορές στην καθημερινότητά τους.

Αύξηση στη συχνότητα των online αγορών

Το 77,6% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου «συχνά» ή «πολύ συχνά», ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025. Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει πλέον καθιερωθεί ως βασικό μέσο κατανάλωσης.

Οι λόγοι που ενισχύουν την ψηφιακή αγορά

Η εξοικονόμηση χρόνου και οι καλύτερες τιμές παραμένουν οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές επιλέγουν τις online αγορές. Το 75,4% θεωρεί ότι οι ηλεκτρονικές αγορές προσφέρουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ενώ το 74,2% πιστεύει ότι επιτυγχάνει καλύτερες τιμές.

Επιπλέον, η ταχύτητα των συναλλαγών αξιολογείται θετικά από το 64,2% των συμμετεχόντων, ενισχύοντας περαιτέρω τη θετική εικόνα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Προτιμήσεις στις κατηγορίες προϊόντων

Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν τα είδη ένδυσης και υπόδησης (75,7%), η διαμονή σε καταλύματα (73,3%) και οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες (68,5%). Ακολουθούν η παραγγελία έτοιμου φαγητού (64,5%), τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες (62,7%) και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας (58,9%).

Δαπάνες και εμπιστοσύνη στα e-shops

Η μηνιαία δαπάνη παραμένει κυρίως έως τα 500 ευρώ, ωστόσο αυξάνεται το ποσοστό όσων ξοδεύουν πάνω από αυτό το ποσό για online αγορές. Παράλληλα, η εμπιστοσύνη προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα ενισχύεται σταθερά.

Οι καταναλωτές δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε e-shops με γνωστό όνομα ή σύνδεση με μεγάλη αλυσίδα (72,8%), σε επιχειρήσεις που προσφέρουν άμεση εξυπηρέτηση πριν και μετά την αγορά (67,1%), καθώς και σε ιστοσελίδες με καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον (67%). Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι θετικές κριτικές σε blogs και forums (63,7%).

Το ηλεκτρονικό εμπόριο ως βασικό κανάλι αγορών

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν λειτουργεί πλέον συμπληρωματικά, αλλά αποτελεί βασικό κανάλι αγορών. Οι καταναλωτές αναζητούν ευκολία, ταχύτητα, καλύτερες τιμές και αξιοπιστία, ενώ η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα από την ποιότητα εξυπηρέτησης, τη διαφάνεια και την αναγνωρισιμότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος του GR.EC.A, Dr. Κατερίνα Φραϊδάκη, «τα ευρήματα της φετινής μελέτης καταδεικνύουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές πραγματοποιούν ολοένα και συχνότερα ηλεκτρονικές αγορές, αυξάνοντας παράλληλα τη μέση μηνιαία δαπάνη τους».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί μόνο ένδειξη ανάπτυξης του κλάδου, αλλά κυρίως απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχουν οικοδομήσει τα ηλεκτρονικά καταστήματα μέσα από επενδύσεις στην ποιότητα υπηρεσιών, την ασφάλεια των συναλλαγών και τη συνολική εμπειρία του πελάτη».

Σημειώνεται ότι, η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε δείγμα 600 Ελλήνων καταναλωτών που πραγματοποιούν online αγορές.