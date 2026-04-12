  • Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων: Μιλά για ναυτικό αποκλεισμό
  • Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ, έπειτα από συνομιλίες με το Ιράν που ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία. Όπως δήλωσε, έχει καταθέσει την «τελική και καλύτερη πρόταση» των Ηνωμένων Πολιτειών
  • Πηγές κοντά στην ιρανική αντιπροσωπεία ανέφεραν σε διεθνή πρακτορεία ειδήσεων ότι οι ΗΠΑ αναζητούσαν αφορμή για να αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας πως «η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο της Αμερικής»
  • Το Ιράν λέει πως οι «παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ οδήγησαν σε αποτυχία τις διαπραγματεύσεις
  • Το Ισλαμαμπάντ καλεί τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός
  • ΗΠΑ και Ιράν δεν καταφέρνουν να κλείσουν συμφωνία ειρήνης
  • Το Ιράν τονίζει πως ουδείς ανέμενε συμφωνία με τις ΗΠΑ στις πρώτες συνομιλίες

Live blog όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

