- Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων: Μιλά για ναυτικό αποκλεισμό
- Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ, έπειτα από συνομιλίες με το Ιράν που ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία. Όπως δήλωσε, έχει καταθέσει την «τελική και καλύτερη πρόταση» των Ηνωμένων Πολιτειών
- Πηγές κοντά στην ιρανική αντιπροσωπεία ανέφεραν σε διεθνή πρακτορεία ειδήσεων ότι οι ΗΠΑ αναζητούσαν αφορμή για να αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας πως «η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο της Αμερικής»
- Το Ιράν λέει πως οι «παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ οδήγησαν σε αποτυχία τις διαπραγματεύσεις
- Το Ισλαμαμπάντ καλεί τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός
- ΗΠΑ και Ιράν δεν καταφέρνουν να κλείσουν συμφωνία ειρήνης
- Το Ιράν τονίζει πως ουδείς ανέμενε συμφωνία με τις ΗΠΑ στις πρώτες συνομιλίες
Νέα αρχαιολογική ανακάλυψη στην Ιθάκη: Τι αποκαλύπτει ιερό αφιερωμένο στον Οδυσσέα
Ένας αρχαίος χώρος λατρείας αφιερωμένος στον Οδυσσέα στην Ιθάκη φέρνει στο φως νέα δεδομένα για τη σύνδεση μύθου και θρησκείας στην αρχαία Ελλάδα. Οι ανασκαφές στη λεγόμενη «Σχολή του Ομήρου» αποκάλυψαν αναθήματα που καλύπτουν περίοδο από τη μυκηναϊκή έως και την ελληνιστική εποχή, καθώς και θραύσμα κεραμικού με παραλλαγή του ονόματος του Οδυσσέα, σύμφωνα με […]
Νετανιάχου: Εξαλείψαμε τα βαλλιστικά και πυρηνικά σχέδια του Ιράν που παλεύει να επιβιώσει
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι με τα πρόσφατα πλήγματα η χώρα του εξάλειψε τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα του Ιράν, ενώ τόνισε πως ο πόλεμος αποδυνάμωσε το ιρανικό καθεστώς και τους συμμάχους του.
Ο αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο ξεπερνά τους 2.000
Μεταξύ των 2.020 νεκρών είναι 165 παιδιά, 248 γυναίκες και 85 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου
CENTCOM: Ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ από δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ
Οι αμερικανικές δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) ανακοίνωσαν την έναρξη επιχειρήσεων με στόχο τη δημιουργία συνθηκών για την απομάκρυνση ναρκών από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 11 Απριλίου δύο αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των […]