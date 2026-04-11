Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του «εξάλειψε» το πυρηνικό και το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, έπειτα από τα πλήγματα που εξαπέλυσε εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι δηλώσεις του έγιναν το βράδυ της ίδιας ημέρας, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον.

Την ώρα που ο Νετανιάχου προέβη στις συγκεκριμένες δηλώσεις, στο Ισλαμαμπάντ βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με αντικείμενο τις περιφερειακές εντάσεις και την ασφάλεια στην περιοχή.

«Καταφέραμε να εξαλείψουμε το πυρηνικό πρόγραμμα και να εξαλείψουμε το πυραυλικό πρόγραμμα» του Ιράν, ανέφερε στο τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Νετανιάχου. Υπογράμμισε παράλληλα ότι ο πόλεμος εναντίον της Τεχεράνης έχει αποδυναμώσει την ιρανική ηγεσία και τους συμμάχους της στη Μέση Ανατολή.

«Ήθελαν να μας στραγγαλίσουν και (τώρα) τους στραγγαλίζουμε εμείς. Μας απειλούσαν με αφανισμό και τώρα μάχονται για την επιβίωσή τους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, περιγράφοντας την αλλαγή ισορροπιών στην περιοχή.

Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο Νετανιάχου τόνισε ότι επιδιώκει μια «πραγματική συνθήκη ειρήνης» η οποία, όπως είπε, «θα κρατήσει για πολλές γενιές».