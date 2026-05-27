Η Ουκρανία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η Ρωσία εντείνει τους βομβαρδισμούς στο εσωτερικό της χώρας. Η αυξημένη οδήγησε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ζητήσει άμεση βοήθεια από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο επικοινωνίας του, ο Ζελένσκι απέστειλε επιστολή προς τον Αμερικανό πρόεδρο και το Κογκρέσο, επισημαίνοντας την κρίσιμη έλλειψη πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία. Το αίτημα διατυπώθηκε, ενώ η Ρωσία απειλεί με νέες επιθέσεις εναντίον της χώρας.

🚨 Zelensky’s urgent appeal to Trump! The Ukrainian president has sent an emergency letter to the White House warning that Ukraine is facing a looming air defense catastrophe. “When it comes to defending against ballistic missiles, we rely almost exclusively on the United… pic.twitter.com/TRvqDiJL2M — NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2026

Στην επιστολή, που υπογράφηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά να «βοηθηθεί» η χώρα του ώστε να «αποκτήσει αυτό το ζωτικό μέσο προστασίας από τη ρωσική τρομοκρατία, τους πυραύλους Patriot PAC-3 και επιπλέον συστήματα, προκειμένου να σταματήσουν οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και οι άλλες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας.

Αυτή τη στιγμή, τα μόνα μέσα που διαθέτει η Ουκρανία για να αναχαιτίσει ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους είναι οι αμερικανικής κατασκευής πύραυλοι του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.