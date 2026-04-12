Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την ετοιμότητά του να συμμετάσχει σε διαμεσολάβηση για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο κ. Πούτιν «υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης και να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής στις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης και με διάρκεια ειρήνης στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου.