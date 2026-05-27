Σε μια τεράστια σπηλιά μεταμορφώθηκε η παλαιότερη πέτρινη γέφυρα του Σηκουάνα, η Ποντ Νεφ, χάρη στη νέα εικαστική παρέμβαση του γάλλου καλλιτέχνη JR. Η φουσκωτή εγκατάσταση δημιουργήθηκε από 18.900 τ.μ. υφάσματος και 20.000 κ.μ. πεπιεσμένου αέρα και για την κατασκευή της εργάστηκαν περισσότερα από 800 άτομα. Εχει μήκος 120 μ., πλάτος 20 μ. και το ύψος της φτάνει τα 18 μ. και θα είναι επισκέψιμη από τις 6 έως τις 28 Ιουνίου.

Η εμπειρία για όσους βρεθούν στο Παρίσι, όμως, δεν θα είναι μόνο οπτική.

Θα πλαισιώνεται από ένα ειδικά σχεδιασμένο ηχητικό περιβάλλον και από στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας που θα επιτρέπουν στους επισκέπτες να αλληλεπιδρούν ψηφιακά με το έργο μέσω ειδικών γυαλιών ή κινητών τηλεφώνων.

Το έργο αποτελεί το αποκορύφωμα μιας πενταετούς σειράς μνημειακών παρεμβάσεων του JR, που περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις στη Φλωρεντία, τη Ρώμη, το Μιλάνο και το Παρίσι. Η συγκεκριμένη πρόταση είναι εμπνευσμένη από το ιστορικό έργο των Κρίστο και Ζαν Κλοντ «Η τυλιγμένη Ποντ Νεφ», όταν το διάσημο καλλιτεχνικό δίδυμο το 1985 είχε «τυλίξει» τη γέφυρα με χρυσαφί ύφασμα σε μία από τις πιο εμβληματικές δημόσιες εικαστικές παρεμβάσεις.«Το σπήλαιο της Ποντ Νεφ» – το οποίο σύμφωνα με τον δημιουργό του έχει αναφορές στο σπήλαιο του Πλάτωνα – θα είναι προσβάσιμο δωρεάν και είναι ορατό από διάφορα σημεία του Παρισιού, ακόμη και από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ, όπου θα υπάρχουν στοιχεία εμπνευσμένα από την εγκατάσταση.

Παράλληλα, η γκαλερί Περοτέν θα φιλοξενήσει σχετική έκθεση, ενώ ντοκιμαντέρ σχετικά με την προετοιμασία ετοιμάζει η γαλλική τηλεόραση.