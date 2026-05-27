Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε και εφέτος στο Βεάκειο Θέατρο, η Γιορτή Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μας, μια εκδήλωση αφιερωμένη στην άσκηση και την ευεξία, την οποία διοργάνωσε η Διεύθυνση Αθλητισμού.

Το θέατρο μετατράπηκε σε έναν ζωντανό χώρο κίνησης και δημιουργίας, όπου παιδιά και ενήλικες που συμμετέχουν στα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» (ΠAγΟ), τα οποία υλοποιεί ο Δήμος σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, παρουσίασαν με ενθουσιασμό ένα πλούσιο πρόγραμμα επιδείξεων.

Μέσα από γυμναστικές ασκήσεις και εντυπωσιακές χορογραφίες, ανέδειξαν τη δουλειά τους, προσφέροντας στο κοινό μια όμορφη και δυναμική εικόνα της προσπάθειας και της προόδου τους.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε αεροβική, ρυθμική και ενόργανη γυμναστική, αλλά και παραδοσιακούς χορούς.

Στόχος ήταν να αναδειχθεί η αξία της συστηματικής άσκησης για τη σωματική και ψυχική ευεξία, καθώς και να μεταδοθεί το αισιόδοξο μήνυμα ότι ο αθλητισμός αποτελεί πηγή χαράς, δημιουργικότητας και ομαδικότητας.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Η Γιορτή Αθλητισμού αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό για τον Πειραιά και μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής, χαράς και δημιουργίας. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπουμε παιδιά, νέους και ενήλικες να εκφράζονται μέσα από τον αθλητισμό, τον χορό και την άσκηση, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας και ευεξίας. Ευχαριστώ τους Πειραιώτες που επιλέγουν τα αθλητικά προγράμματα του Δήμου, είτε για τους ίδιους είτε για τα παιδιά τους. Μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε τις προσπάθειες, ώστε ο αθλητισμός να διαχέεται σε όλες τις γειτονιές του Πειραιά. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού Νίκο Γέμελο, τους εργαζόμενους, τους γυμναστές και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη γιορτή αθλητισμού και χαράς».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, σημείωσε:

«Να συγχαρώ θερμά τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού Νίκο Γέμελο, ο οποίος έχει κάνει θαυμάσια δουλειά, όπως και όλοι οι συνεργάτες του Δημάρχου Πειραιά.

Η Περιφέρεια Αττικής και εγώ προσωπικά θα είμαστε δίπλα σε κάθε αθλητική δραστηριότητα που απευθύνεται στους νέους ανθρώπους, γιατί αποτελούν την επένδυσή μας για το μέλλον, αλλά και την επένδυση για την όμορφη πόλη μας».

O Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, δήλωσε:

«Η Γιορτή Αθλητισμού στο Βεάκειο Θέατρο αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την πόλη μας, γεμάτη ενέργεια, χαμόγελα και δημιουργική έκφραση μέσα από την άθληση. Τα παιδιά που συμμετέχουν στα Προγράμματα “Άθληση για Όλους” (ΠAγΟ), τα οποία υλοποιεί ο Δήμος μας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά, την πρόοδο και την προσπάθειά τους σε μια όμορφη γιορτινή διοργάνωση.

Η συμμετοχή των παιδιών και η ανταπόκριση των οικογενειών τους αποδεικνύουν τη μεγάλη αξία που έχει ο αθλητισμός στην καθημερινότητα και στην ανάπτυξη της νέας γενιάς. Ως Δήμος, στηρίζουμε έμπρακτα δράσεις που προάγουν την άθληση, τη συνεργασία, την ευγενή άμιλλα και τη χαρά της συμμετοχής και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε πρωτοβουλίες που δίνουν διέξοδο και δημιουργικές ευκαιρίες στα παιδιά μας.

Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, στους γυμναστές και προπονητές, στους γονείς, αλλά και σε όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία αυτής της όμορφης γιορτής. Ο Πειραιάς συνεχίζει να επενδύει στον αθλητισμό και στη νέα γενιά με συνέπεια και όραμα».

Στη Γιορτή Αθλητισμού παρευρέθηκαν επίσης, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Καρύδης και Αντώνης Μοραντζής, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά «Κανάλι Ένα 90,4 FM» Ιωσήφ Βουράκης, ο Πρόεδρος της Α’ Δημοτικής Κοινότητας Δημήτρης Πεφάνης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Βασίλης Αγγελόπουλος, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χρήστος Μακρής κ.ά.