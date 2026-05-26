Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες (25/5), στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Ένα Καράβι Παραμύθια», ενός ξεχωριστού έργου που δημιουργήθηκε από τα παιδιά των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πειραιά.

Το βιβλίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Θεατρικού Παιχνιδιού «Ήχοι–Μύθοι–Παραμύθι», σε συνεργασία με την Παιδαγωγό Θεάτρου – Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού κα Μαρία Ρεντίφη και το Εργαστήρι Πολιτιστικής Εκπαίδευσης «ΘεάΔραση», με την υποστήριξη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Μικροί και μεγάλοι ταξίδεψαν στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών μέσα από αφηγήσεις, θεατρικά δρώμενα και δημιουργικές παρουσιάσεις των παιδιών, σε μια ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας 2026, με την αγαπημένη μασκότ της διοργάνωσης, τον Ζαχαρία, να παίζει με τα παιδιά, χαρίζοντας χαμόγελα και όμορφες στιγμές.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Ένα Καράβι Παραμύθια». Ένα υπέροχο βιβλίο, το οποίο αποτελεί τον καρπό μιας δημιουργικής και ουσιαστικής παιδαγωγικής δράσης που υλοποιήθηκε στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας σε συνεργασία με το Εργαστήρι Πολιτιστικής Εκπαίδευσης «ΘεάΔραση»,.

Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, οι μικροί μας φίλοι άφησαν τη φαντασία τους ελεύθερη, συνεργάστηκαν, επινόησαν χαρακτήρες και έδωσαν ζωή σε μοναδικές ιστορίες. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι εντυπωσιακό. Ως Δημοτική Αρχή, σταθερός μας στόχος είναι να προσφέρουμε στα παιδιά μας ποιοτικά ερεθίσματα που συμβάλλουν στην πνευματική και κοινωνική τους ανάπτυξη, αποδεικνύοντας ότι η εκπαίδευση, το παιχνίδι και η τέχνη μπορούν να γίνουν ένα.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στους γονείς και φυσικά στους εκπαιδευτικούς των Βρεφονηπιακών μας Σταθμών, καθώς και στην Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Χάρις Ζηλάκου για την εξαιρετική πρωτοβουλία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και τον Πρόεδρό του Γιάννη Μαστρονικόλα για την πολύτιμη υποστήριξή τους στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Εύχομαι σε όλους καλή ανάγνωση και πολλά όμορφα, δημιουργικά ταξίδια στον κόσμο των παραμυθιών».

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης και Βρεφονηπιακών Σταθμών Χαραλαμπία Ζηλάκου, επεσήμανε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για την παρουσίαση του βιβλίου «Ένα Καράβι Παραμύθια» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας 2026. Το βιβλίο αυτό δημιουργήθηκε από τα παιδιά των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πειραιά, μέσα από το πρόγραμμα Θεατρικού Παιχνιδιού «Ήχοι – Μύθοι – Παραμύθι», σε συνεργασία με την Παιδαγωγό Θεάτρου και Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού, κα Μαρία Ρεντίφη. Μέσα από το παιχνίδι, τη φαντασία και τη δημιουργική έκφραση, τα παιδιά δημιούργησαν όμορφες ιστορίες με θέμα τη θάλασσα του Πειραιά, οι οποίες αποτυπώθηκαν σε αυτό το ξεχωριστό βιβλίο, που θα τους μείνει ως μια πολύτιμη ανάμνηση. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να ενισχύουμε δράσεις που καλλιεργούν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία των παιδιών. Εύχομαι στους γονείς να απολαύσουν μαζί με τα παιδιά τους αυτά τα παραμύθια! Θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Γιάννη Μαστρονικόλα, για τη γενναιόδωρη προσφορά του στην έκδοση του βιβλίου».

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Γιάννης Μαστρονικόλας, ανέφερε:

«Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά στήριξε με ιδιαίτερη χαρά την έκδοση του βιβλίου «Ένα Καράβι Παραμύθια», μιας εξαιρετικής πρωτοβουλίας που αναδεικνύει τη δύναμη της δημιουργικότητας, της παιδικής φαντασίας και της συνεργασίας. Μέσα από αυτή τη δράση, τα παιδιά των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πειραιά είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν και να έρθουν σε επαφή με τα τεχνικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα. Θερμά συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και στην Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης και Βρεφονηπιακών Σταθμών Χαραλαμπία Ζηλάκου. Το Β.Ε.Π. θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προάγουν την εκπαίδευση και τη δημιουργική έκφραση».