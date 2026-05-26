Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 15χρονο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/05) στην περιοχή της Λάρισα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 14:00 στον περιφερειακό δρόμο Όσσα- Συκούριο, έξω από τη Λάρισα.

Ο 15χρονος οδηγούσε το δίκυκλό του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες βγήκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη μηχανή επέβαινε και δεύτερος νεαρός.

Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.