Εκδόθηκε η προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την πλήρωση 4.747 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Οι θέσεις αφορούν την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου, στο πλαίσιο του Β΄ Σταδίου για συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Οι οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνονται αναλυτικά στην προκήρυξη, στα τμήματα «Κεφάλαιο Β΄» και «Παράρτημα ΣΤ΄».

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ξεκινά την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 8:00 το πρωί και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 14:00 το μεσημέρι.

Στην προκήρυξη περιλαμβάνεται και το σχετικό ΦΕΚ.

Επισύναπτεται εδώ ολόκληρη η προκήρυξη