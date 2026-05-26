Σε μια προσπάθεια εμβάθυνσης των σχέσεων Ελλάδας – Αλβανίας, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε χθες επίσημη επίσκεψη στα Τίρανα όπου είχε την πρώτη του συνάντηση με τον Ααλβανό ομόλογό του Ερμαλ Νούφι, ενώ έγινε δεκτός και από τον Εντι Ράμα.

Οι δύο υπουργοί εστίασαν στην ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων και συμφώνησαν να συγκληθεί άμεσα η Μεικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα τρία Στρατιωτικά Κοιμητήρια στη γειτονική χώρα. Επισημαίνεται ότι σε περίπου 8.000 υπολογίζονται οι νεκροί Ελληνες που πολέμησαν το 1940-1941 στον ελληνοϊταλικό πόλεμο και οι οποίοι παραμένουν εν πολλοίς άταφοι. Κρίσιμο ζητούμενο για την ελληνική πλευρά αποτελεί και η διαμόρφωση μιας κοινής ανάγνωσης με την Αλβανία επί των γεωπολιτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, ύστερα από πρόσκληση ο Ερμαλ Νούφι θα επισκεφθεί την Ελλάδα στις 29 Ιουνίου.

Γέφυρα φιλίας

Στην κλειστή συνάντηση που ακολούθησε με τον αλβανό πρωθυπουργό, ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε τη θέση του ότι η ελληνική μειονότητα αποτελεί «γέφυρα» φιλίας μεταξύ των λαών των δύο κρατών, με τον ίδιο να κάνει ειδική αναφορά στη Χειμάρρα, από όπου θεωρεί ότι έλκει την καταγωγή η οικογένειά του. Στη συζήτηση με τον Εντι Ράμα τέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, και το εκκρεμές ζήτημα της οριόθετησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, το οποίο θα συζητηθεί αρμοδίως μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Αλβανίας. Επίσκεψη στα Τίρανα έχει προαναγγείλει για τον Ιούνιο ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέχεια της ελληνικής πρωτοβουλίας για την επίσπευση διαδικασίας ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, με ορίζοντα την ελληνική προεδρία στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.